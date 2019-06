Pablo Llamas jugará el torneo júnior de Wimbledon

De la arcilla de Roland Garros al césped de Wimbledon. El tenista jerezano Pablo Llamas, actual campeón de la Orange Bowl en categoría sub-16 y de la Copa Davis júnior con España, viaja este lunes a la capital del Reino Unido para disputar el torneo de Wimbledon, su segundo grand slam en categoría júnior, en el All England Club.

El jerezano está pendiente de una renuncia para meterse dentro del cuadro definitivo y así eludir la ronda previa, en la que tendría que jugar dos encuentros antes de meterse entre los 64 tenistas del cuadro final, circunstancia que no se conocerá hasta principios de la próxima semana.

Llamas, una de las promesas emergentes del tenis nacional, está clasificado actualmente en el número 43 del ránking mundial de su categoría, y aspira a realizar un buen campeonato en Londres y sobre todo "seguir aprendiendo".

El jerezano, alumno de la Academia de David Ferrer en Jávea (Alicante) y formado en la Escuela de Tenis del Club Nazaret con Paco Doña, señala que "no sé qué nivel puedo dar en Londres. Nunca he jugado en esta superficie y la verdad es que voy un poco a ciegas aunque en teoría me dicen que se me debe dar bien por mi estilo de juego. Espero realizar un buen torneo y con un poco de suerte eludir la ronda previa y estar en el cuadro final. Si se produce alguna renuncia, entraría en el cuadro". El objetivo, no obstante, "es seguir aprendiendo y poder disfrutar".

"Es una superficie en la que nunca he jugado aunque por mi estilo de juego me debe ir bien. Espero disfrutar y seguir aprendiendo"

En su primer grand slam, Llamas se quedó a las puertas de los cuartos de final en el torneo parisino. "Para nada esperaba hacerlo tan bien. Soy muy tranquilo, pero en el primer partido me puse muy nervioso, perdí el primer set y pensé en que estaría de vuelta a las primeras de cambio. Por suerte, pude templar los nervios, hacer mi juego y ganar el primer partido". A partir de entonces, el tenista confiesa que "me solté" y ganó dos partidos más antes de caer contra el japonés Shintaro Michizuki. El jerezano confiesa que "hice un buen torneo y me ha servido para coger muchísima experiencia, he aprendido mucho, pero también es verdad que después del último partido pensé que podía haberlo ganado y, viendo cómo quedó el campeonato, creo que podía haber llegado mucho más lejos e incluso luchar por ganarlo".

Un aspecto a pulir es el saque, talón de Aquiles que le costó la derrota en octavos de Roland Garros: "El japonés tenía un resto espectacular, pero es verdad que no saqué bien en ese partido y en césped el saque es mucho más importante que en tierra", comenta.

Pablo Llamas, que viajará a Londres junto a su entrenador Javier Martí, espera disfrutar tanto o más que en Roland Garros: "Allí teníamos el mismo gimnasio que los mayores, comíamos en el mismo restaurante, teníamos acceso a los partidos... Federer y Wawrinka pasaron justo a mi lado en los vestuarios antes de jugar en cuartos de final", explica.