Pancy pide al Guadalcacín la carta de libertad para marcharse a Valencia

Más problemas para el Guadalcacín. La plantilla que entrena Jesús Mendoza es corta y ahora puede perder a uno de sus jugadores importantes. El defensa Pancy ha solicitado la carta de libertad para marcharse porque ha recibido una oferta de otro equipo de Tercera División, en este caso de Valencia.

El entrenador del Guada teme su marcha y la asume pero también comienza a estar más que preocupado por la situación. Llegó al club hace ya más de un mes, la junta directiva se comprometió a reforzar el plantel y aún no lo ha hecho.

Mendoza explica sobre la posible salida de Pancy que "es un futbolista importante para nosotros, está haciendo un buen trabajo y es normal que quiera irse si tiene una buena oferta. Me lo ha comentado y le he dicho que cuento con él pero que si la oferta es buena, no le puedo cerrar las puertas a nadie. Eso sí, si encima que somos pocos se me marchan futbolistas... Ese problema hay que solucionarlo".

El jerezano espera que la directiva comience a mover ficha y refuerce la plantilla, que es la única forma al menos de competir. "Cuando llegué, me comentaron que pretendían reforzar la plantilla, que estaban buscando jugadores, pero aún no ha llegado nadie. Así es muy complicado trabajar. Después del partido del domingo hablé con el presidente y se lo comenté. Le dije que hacían faltan refuerzos porque con lo que tenemos no nos llega. Yo no tengo queja de mis jugadores, que trabajan muy bien pero es que nos faltan efectivos y también calidad".

Por último, el técnico del Guada lamentó la derrota ante el Espeleño, que les hunde un poco más, ya que los cordobeses eran penúltimos antes del encuentro: "Teníamos muchas bajas, fuimos con tres juveniles en el once titular y así es complicado afrontar los partidos ante cualquier rival. En la segunda parte, el equipo mejoró bastante pese a ir perdiendo ya por 2-0, dio la cara y creamos ocasiones pero nos faltó hasta suerte de cara al gol".