Partido de altos vuelos: un Guadalcacín FSF lanzado recibe al potente Chiloeches

Partido de altos vuelos este sábado (19:30) en el pabellón municipal Jerónimo Osorio. El Guadalcacín FSF, tercer clasificado del Grupo III de Segunda División femenina con 25 puntos y que encadena cinco victorias consecutivas, recibe al potente CD Chiloeches, que es segundo en la tabla con sólo dos puntos más y que estrena entrenador, Toño Pérez, tras el adiós de Jaime Rodríguez por motivos laborales.

La emoción está servida y el espectáculo, garantizado en la pista con la presencia de la campeona de Europa Ame Romero, que firmó por el cuadro de Andrés Sánchez la pasada semana, debutó en Ceuta, que ha sido presentada este miércoles y que se estrenará ante su afición. La cierre gaditana se estrenó contra el Luis de Camoens a lo grande. Su equipo se impuso por 2-3, ella fue la encargada de hacer el primero de los tres goles de su equipo y, además, dio dos asistencias para que llegara la victoria.

Andrés Sánchez, técnico del equipo, se muestra ilusionado, pero advierte del potencial del rival. "Chiloeches es un buen equipo, que cuenta con jugadoras que han militado en Primera, entre las que destaca Pitu, tienen experiencia, técnicamente son excelentes, tienen talento y siempre buscan el uno contra uno. Marcan muchos goles gracias a su buena finalización, van al choque sin problemas y ganan los duelos en las segundas jugadas. Marchan segundas por algo".

A pesar de las complicaciones, apuesta por "sacar el partido adelante con el apoyo de nuestra afición. Las jugadoras están ilusionadas y saben que con estos tres puntos podemos colocarnos segundas. De todos modos, insisto, va a ser un encuentro muy duro y difícil".

El técnico jerezano, como no podía ser de otro modo, está "encantando de poder contar con Ame. Es un lujo, un espectáculo, se me acaban los calificativos. Queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores por el esfuerzo que hacen para que sigamos creciendo".