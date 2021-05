Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo)

El líder del mundial, pese a que tendrá que salir desde la decimotercera plaza, no acabó decepcionado. El murciano reconocía que “en general, ha sido un buen dia. En la FP3 hemos dado un gran paso adelante, algo que hemos estado buscando durante todo el fin de semana. Gracias a esta mejora, ahora tenemos una buena puesta a punto para nuestra moto. En cuanto a la posición, estoy contento. Jerez es un circuito que siempre me ha resultado complicado”. El ‘Tiburón’ demostró ayer su optimismo y en declaraciones a Dazn confesó que “no creo que sea difícil adelantar, salgo el trece y hay trece curvas, un piloto por curva y ya está”.

Jaume Masiá (Red Bull KTM Ajo)

“Estoy muy contento con las sensaciones pero no con el resultado.Tengo muchas ganas de empezar la carrera, disfrutar y divertirme en la moto. Intentaré darlo todo”.

Jeremy Alcoba (Indonesian Gresini Racing)

“Estoy sorprendido con el resultado porque tuvimos muchos problemas en la calificación. Empezar desde primera línea es una ventaja en Jerez”.

Izan Guevara (Solunion Aspar Team)

“Vamos viendo la luz. El equipo y yo estamos haciendo un buen trabajo para encontrar la mejor puesta a punto”.

Tatsuki Suzuki (SIC Squadra Corse)

“Cuando he terminado, pensaba que no había hecho la pole, me lo han dicho luego en el box. Tengo buenos recuerdos del año pasado, espero repetirlos”