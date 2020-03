Romerito: "Hay que recuperar el ADN del Sanluqueño"

El Atlético Sanluqueño ha presentado a su nuevo entrenador, el sevillano Antonio Manuel Ruiz Fernández ‘Romerito’, que llega a la entidad para sustituir a Abel Gómez, destituido el pasado lunes después de que el equipo haya sumado seis derrotas consecutivas que le acercan al abismo del descenso.

Romerito llega al Sanluqueño procedente del Rota, al que deja prácticamente con la permanencia atada en Tercera División. El club roteño liberó al técnico de 43 años afincado en Jerez, que ve su llegada al Sanluqueño como una “gran oportunidad” y un salto en su carrera.

El nuevo técnico, que dirigió su primera sesión de entrenamientos este martes, se apoyará en el cuerpo técnico de la casa aunque va a incorporar la figura de un ayudante que, entre otras cosas, trabajará con la plantilla en el aspecto psicológico.

"No hay tiempo para meter conceptos, hay que ir a lo sencillo y ser resultadistas aunque me gusta jugar al fútbol”

Acompañado por el presidente de la entidad, Miguel Ángel González, Romerito afirmó que se ha encontrado una plantilla tocada en lo moral y a la que va a exigir desde ya: “Soy muy muy exigente, y muy pesado”, comentó.

El técnico no quiso definirse y sostuvo que “sé en qué situación está el equipo y soy yo el que se tiene que adaptar a los jugadores que hay. La Segunda B es muy complicada, pero tenemos claro que el objetivo es la salvación y al futbolista se lo tenemos que hacer fácil para que asimile los conceptos lo más rápidamenmte posible”.

Entre las líneas maestras, señaló que quiere recuperar “el ADN de cuando yo estuve aquí, un equipo con intensidad, fuerte y duro, que en casa sea difícil batirnos y sobre todo recuperar anímicamente a todo el mundo. Hay bastantes bajas, pero es lo que hay y vamos a intentar involucrar a todos, que sepan que son importantes y que hay que dar un paso adelante”.

"Llevo tres días sin dormir por la ilusión que tengo, sé que a pesar de la clasificación ésta es una gran oportunidad”

El primer objetivo es recuperar anímicamente al grupo. “Hay que hablar muchísimo con ellos, ayudarlos, pero son ellos los que tienen que dar un paso al frente. El domingo tenemos un partido que es fundamental. Si sacamos los partidos de casa estamos salvados. Soy una persona muy muy exigente y muy pesado, pero se tienen que dar cuenta de que quiero lo mejor para ellos y para el club. Voy a ser muy muy exigente con todo el mundo”.

Y es que también apuntó que quien lo conoce sabe que “no me caso con nadie. El que no rinda y no dé el máximo... No puedo meterles muchos conceptos porque no hay tiempo, tenemos que tener resultados inmediatos. Son diez finales y hay que salir con el cuchillo entre los dientes. Este club ha cambiado muchísimo desde que yo estuve aquí, la directiva está haciendo un gran esfuerzo, es un club serio y los jugadores deben saber que se están jugando el porvenir del año que viene”.

Se le preguntó por el estilo de fútbol que le gustaría implantar: “Sé cómo es la Segunda B. De los 16 años de profesional, 13 los he jugado en Segunda B. Tengo que ver las cualidades, a mí me gusta jugar al fútbol. En Rota lo he podido inculcar, pero aquí no hay tiempo, hay que ser resultadista, automatizar muchos movimientos, pero hay que ser sencillos”.

Reconoció que lo llamaron el sábado por la noche y desde entonces “llevo tres días sin dormir, por la ilusión que tengo. Yo quiero dedicarme a esto y es una oportunidad magnífica. He dejado muchos amigos en Rota, me ha dado sentimiento irme, pero esta es una oportunidad que no podía dejar escapar”.