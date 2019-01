El Sanluqueño destituye a Rafa Carrillo

El Atlético Sanluqueño anunció anoche la destitución de Rafa Carrillo como entrenador del equipo verdiblanco, con el que esta mañana se reúne Manolo Fernández, presidente del Atleti, para acordar los términos de la rescisión. El Sanluqueño, que tras la derrota del pasado domingo caía a puestos de descenso, a través de las redes sociales, anunciaba que "la Junta Directiva ha acordado proponer la rescisión de contrato a Rafa Carrillo. Mañana (por hoy) se reunirá el presidente con el técnico para llegar a un acuerdo. Gracias por tu trabajo, profesionalidad y cariño a este club Rafa. ¡Volvimos!".

📣COMUNICADO OFICIAL | La Junta Directiva ha acordado proponer la rescisión de contrato a Rafa Carrillo.Mañana se reunirá el presidente con el técnico para llegar a un acuerdo.Gracias por tu trabajo, profesionalidad y cariño a este club Rafa. ¡Volvimos!#OrgulloSanluqueño 💚 pic.twitter.com/HdLboWqyzr — Atlético Sanluqueño (@atcosanluqueno) 21 de enero de 2019

Acaba así la etapa del entrenador cordobés en el banquillo de El Palmar, al que llegó en Segunda B mediada la temporada 16-17 sustituyendo a Juanito y a punto estuvo de lograr la permanencia. El éxito llegó la pasada liga, cuando el Atleti se metió en la fase de ascenso como cuarto clasificado y logró brillantemente el ascenso a Segunda B.

Esta temporada el Sanluqueño ha ido a menos y los malos resultados han desembocado en la destitución de Rafa Carrillo: el Atleti suma ocho jornadas sin conocer la victoria -el último triunfo fue a mediados de noviembre ante el Almería B (2-1)- y desde entonces, La Lety ha sumado tan solo tres puntos en ocho jornadas, empates en las visitas al Sevilla Atlético y al Recreativo y con el Villanovense en El Palmar; con derrotas se saldaron la visita al Atlético Malagueño y el choque con el Melilla en Sanlúcar además de las salidas consecutivas a Badajoz y Murcia en las dos últimas jornadas, y la gota que colmó el vaso fue el 0-1 con el Ibiza del pasado domingo, partido que acabó con un sector de la afición increpando a Rafa Carrillo y pidiendo su marcha hasta el punto de que efectivos de la Policía Nacional y de la seguridad privada tuvieron que desplazarse a la sede social para evitar males mayores.

En la rueda de prensa posterior, Rafa Carrillo explicaba sobre su continuidad en el banquillo que "no depende de mí esa decisión porque yo a lo me dedico es trabajar. No me meto en esa faceta", añadiendo que "no me preocupan esos gritos" en alusión a los aficionados que le increpaban y pedían su marcha.

Ahora, la directiva del Sanluqueño busca entrenador con la visita a El Ejido del próximo domingo en el horizonte.