El Atlético Sanluqueño pone a prueba su buen nivel ante el Cartagena

Sobre su adaptación a Sanlúcar y al equipo, no duda al mostrar su satisfacción. "La pretemporada ha sido fuerte para llegar bien al inicio de Liga, el equipo tiene margen de mejora y a nivel personal estoy contento tanto con los compañeros como con la gente del club. Me siento a gusto en el campo y eso se lo debo a mis compañeros".

En principio, es probable que Abel realice pocos cambios respecto al once que empató en tierras pacenses la pasada semana pero lo normal es que introduzca alguna que otra variante ante un rival potente tanto en ataque como en defensa.

Para la cita de esta tarde, el entrenador del Atleti vuelve a tener bastantes problemas para confeccionar la lista de convocados por culpa de las lesiones . Se pierden el partido Espinar, Álex Cruz y Edu Oriol.

Abel Gómez: "Tienen una plantilla con mucho potencial"

Abel Gómez, técnico del Atlético Sanluqueño, valora positivamente el buen inicio de temporada que está realizando su equipo pero tiene los pies en el suelo y advierte que "queda mucho camino por recorrer y hay muchas cosas que mejorar. De todos modos, es bastante positivo para el grupo no haber perdido aún. Vamos sumando puntos y tenemos buenas sensaciones, que es importante". La pasada jornada, el cuadro verdiblanco empató en Don Benito. Gómez cree que "en la primera parte no estuvimos lo bien que me hubiese gustado y en la segunda nos tocó arriesgar y sufrir. Sacamos un punto valioso y al final hasta pudimos lograr los tres. La categoría es así de complicada, se hacen muchos goles entre los minutos ochenta y noventa y hay que confiar hasta el final independientemente del resultado". En cuanto al rival de este domingo, resalta: "El Cartagena es un equipo con mucho potencial, confeccionado para estar arriba, con experiencia. Tienen una gran plantilla pero intentaremos ser competitivos y ponerles las cosas difíciles".