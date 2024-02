El Xerez CD se refuerza con la pívot neerlandesa Cheyenne van der Linden

El Xerez CD de Baloncesto, equipo que milita en el Grupo B de la Liga N1 Femenina y que ocupa la quinta posición con 7 victorias y 2 derrotas con dos partidos menos que las cuatro primeras clasificadas, ha reforzado su juego interior y la pintura con wl fichaje de la neerlandesa Cheyenne Van Der Linden, jugadora de 23 años y 193 centímetros que procede del BC Kronos griego y es una gran conocedora de La liga Femenina 2 española, ya que en la temporada 21-22 jugó en el Club Basket Ilaizabal y en la 22-23 formó parte del CB Aridane.

Chey, como se la conoce baloncestísticamente, es una jugadora muy física y con una altura que dará una gran solidez al equipo xerecista tanto en defensa como en ataque. La jugadora se incorporó al equipo de Emiliano Massarelli el pasado día 6, ya se ha entrenado con el equipo varios días, tras los cuales comenta que "he tenido una primera semana de trabajo muy intensa, de adaptación y me encuentro preparada para debutar".

Con respecto al equipo, afirma que "me he encontrado un equipo fuerte y las compañeras me han ayudado mucho para que me sintiera como en casa. Es algo que debo agradecer mucho". Su objetivo es "ayudar al equipo a luchar por estar en la fase de ascenso a LF2, para ello debemos mantenernos fuertes en cada partido, ya que siempre encontraremos otro equipo que va a querer ponérnoslo muy difícil".

Con este fichaje, el Xerez Club Deportivo Baloncesto cierra la plantilla y se centra en una segunda vuelta que arrancó con un triunfo frente al CB El Palo y ahora se afronta el primer partido en casa este sábado a las 20:30 horas en el Ruiz-Mateos recibiendo al Bahía San Fernando, un rival directo.