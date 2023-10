El Xerez DFC B afronta en La Granja un duro partido frente al Racing Portuense

La sexta jornada de Primera Andaluza se presenta atractiva para los tres equipos jerezanos, instalados en la parte alta de la clasificación. El líder Guadalcacín visita al Bazán, el Jerez Industrial acude al Manuel Irigoyen para medirse al Ciudad de Cádiz y el el Xerez DFC B es el único conjunto que actúa como local y recibe al Racing Portuense en La Granja.

El equipo de Bruno Herrero, que llega lanzado tras encadenar cuatro triunfos seguidos, el último el pasado domingo en el Pedro Garrido en el derbi frente al filial del Xerez DFC B con un hat-trick de Dani Herrera, abre la jornada para los combinados jerezanos a las once de la mañana de este domingo ante un cuadro gaditano que derrotó la pasada jornada al San Bernardo (0-2) y se ha colocado en la zona cómoda de la tabla. Los industrialistas, segundos con los mismos doce puntos que el Guadalcacín, aspiran a lograr una victoria que les consolide en lo más alto y asaltar el liderato.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada lo dirimirán, a partir de las 12:15 en La Granja, Xerez DFC B, cuarto con nueve puntos, y Racing Portuense, tercero con once. Los azulinos han sacado adelante los dos compromisos que ha disputado como anfitriones -San Bernardo y Bazán- y la escuadra racinguista es la única que no conoce la derrota en el grupo y va a más. La derrota ante el Industrial en el derbi no debe hacer mella en los futbolistas de Ismael Pérez, que han cambiado el chip durante la semana.

La jornada la cierra el líder a partir de las seis de la tarde en San Fernando ante el GE Bazán, penúltimo clasificado con sólo tres puntos, los que logró en la primera jornada de la competición contra el Rayo Sanluqueño. A partir de ahí, cuatro derrotas. Los de David Navarro, por contra, con el paso de las jornadas le están tomando el pulso a la competición y sólo han tenido un borrón, en El Picacho contra el Rayo (4-1).

Los azulones se han encaramado a la primera plaza de la tabla, empatados a puntos con el Industrial, y mantienen un bonito pulso con los blanquiazules que, por el momento, se decanta a su favor por la mejor diferencia de goles. Además, esta semana han conocido que el Comité de Apelación ha ratificado la decisión de Competición, que falló a su favor en el recurso por alineación del Cádiz Balón y sancionó al conjunto amarillo con la pérdida del partido por 3-0 (en el campo ganó 1-2) y además un castigo de 3 puntos en la clasificación.