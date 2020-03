Xerez DFC y Xerez CD deberán prorrogar contratos si la Liga acaba en julio

La Federación Andaluza sigue las pautas de la Española y ha anunciado la suspensión de las competiciones 'sine die' pero se muestra también partidaria de finalizarlas aunque se tengan que disputar más allá del 30 de junio por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Con todo paralizado y sin saber cuándo y cómo se pueden reanudar las competiciones, los clubes se enfrentan a un panorama inédito. Tanto sus jugadores como sus técnicos cumplen sus contratos y sus licencias federativas expiran antes de esa fecha.

En Tercera División, tanto Xerez CD como Xerez DFC se verían abocados a prorrogar los contratos de sus plantillas. En estos momentos, restan nueve jornadas y los mejores presagios indican que la Liga podría reanudarse en mayo. Una vez disputadas esos nueve partidos, la mitad en miércoles, llegaría el 'play-off', con seis partidos más para algunos equipos.

Disputar encuentros más allá del 30 junio implicaría que la próxima temporada también vería modificado todos sus plazos y cambiaría de forma radical la planificación habitual tanto de fichajes como de pretemporada.

Tanto en el Xerez CD como en el Xerez DFC, los contratos de los jugadores van de agosto a mayo, prorrogables en caso de disputa de fase de ascenso, como le sucede al cuadro que preside Rafael Coca.

En el Deportivo sólo hay un futbolista con contrato en vigor para el próximo curso, Ezequiel, y otros tienen asegurada la renovación por objetivos, mientras que en el Xerez DFC hay algunos más y otros tienen licencia profesional. Entre los que tienen garantizada su continuidad están Amin, Goma, Camacho, Bello o Javi Casares.

El Xerez DFC, además, tiene un caso especial. Antonio Sánchez está cedido por el Algeciras hasta el 30 de junio y su club tiene unos plazos para reclamar al jugador. En este caso, también tendrá que haber un permiso especial para continuar en las filias azulinas y poder disputar la fase de ascenso.

La Federación para solucionar este problema tendrá que establecer una normativa especial para que todos los jugadores y técnicos puedan seguir ejerciendo dentro de un marco legal más allá del 30 de junio.

La Española no ha anunciado aún ninguna medida global pero Luis Rubiales mantendrá este miércoles una reunión con los presidentes de las Territoriales y dará a conocer su plan de choque a las doce y media en una rueda de prensa. Dispuestos a finalizar la competición sí o sí, tendrá que trazar una hoja de ruta que no podrá comenzar a cumplir hasta que no se levante el estado de alarma y la autoridades garanticen la seguridad de todos.

Muchos de los interrogantes que a día de hoy se formulan dirigentes, futbolistas y aficionados los desvelará el presidente de la Española en su comparecencia.

Mientras, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) mantiene que "velará por los intereses y derechos de los futbolistas, ya que el estado de alarma decretado en todo el país no significa vivir en un estado de ilegalidad. Todos nuestros afiliados tendrán asesoramiento y ayuda militen en la categoría que militen".

Rafa Rodríguez, agente "Intentamos tranquilizar a nuestros entrenadores y jugadores, lo más difícil a día de hoy es gestionar la incertidumbre"

Los agentes de jugadores y entrenadores también velan por los intereses de sus representados y admiten que "en una situación tan grave y complicada como la actual perdemos todos".

Rafa Rodríguez, exjugador del Xerez CD, está en estos momentos al frente de la agencia IMPLICAT desde hace más de 20 años junto a Minerva Salas, la única mujer agente en Andalucía, y Pablo Rodríguez, uno de los agentes de la RFEF más jóvenes de España, y explica que "atendemos a todos de forma personal. Lógicamente, lo más difícil a día de hoy es gestionar la incertidumbre en un momento en el que se desconoce si la competición volverá o no a reanudarse. En el caso de que se reanude, se desconoce cuando finalizará, en qué circunstancias lo hará y en que fecha empezará la siguiente".

El exjugador del Deportivo detalla que "estamos aprovechando nuestra experiencia, profesionalidad y conocimiento del mercado para tranquilizarlos y explicarles que a pesar de la situación tenderemos soluciones. A la vez, intentamos que se mantengan activos, que sigan entrenando... Hablamos con ellos habitualmente y con su familia, buscamos estrategias para gestionar las diferentes circunstancias que les surgen en esta situación, motivación, ansiedad, etc. No es fácil porque es algo nuevo y grave".