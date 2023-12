El Xerez DFC Futsal suma en Puntarrón y sigue segundo (5-5)

El Xerez DFC Futsal arrancaba un punto en su visita al Puntarrón que le supo a poco, ya que los de Isco Torres tuvieron una ventaja de tres goles en la segunda mitad, los murcianos no dieron su brazo a torcer y lograron al final un cinco a cinco para un reparto de puntos que, no obstante, dejan a los jerezanos en la segunda posición ya que el Virgili Cádiz no ha pasado este domingo del empate en su cancha ante el Social Energy de Alcalá de Guadaira.

Los jerezanos afrontaban la salida a Mula (Murcia) en el mejor momento de la temporada después de encadenar cinco victorias consecutivas, la última en el derbi contra el Virgili que catapultó a los azulinos hasta la segunda posición de la tabla en el Grupo 5 de Segunda División B. El técnico apuntaba días antes que el objetivo es acabar la primera vuelta en puestos de play-off y el reto sigue en la mano de los xerecistas, que a dos jornadas para completar la primera parte del campeonato se mantienen segundos, igualados con el Cádiz Virgili, pero con mejor golaveraje general; y uno por encima del Albacete.

El partido arrancó mal para los intereses xerecistas, ya que Silver adelantaba al Puntarrón en el primer minuto de partido. Tuvieron que remar a contracorriente el equipo azulino, que igualaba fuerzas en el 7' por mediación de Jaime Ramos. Tres minutos después, se completaba la remontada con un golazo de Tote, Cayetano empataba de nuevo y Álex Constantino establecía el 2-3 con el que acababa la primera mitad.

En la segunda parte, dos tantos más del Xerez Futsal dejaba en franquicia el partido para los azulinos. Samu Moreno anotaba el en minuto 27 y dos más tarde Christian hacía el 2-5, una ventaja que el equipo de Isco Torres no supo mantener. En cuestión de segundos, el Puntarrón se metía en el partido con un doblete de Gonzalo Espín y a cuatro del final Loren igualaba el choque.