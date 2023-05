El jerezano Pablo Llamas logra su primer triunfo en el Circuito ATP en Lyon

El jerezano Pablo Llamas sigue dado pasos en su carrera y ya es algo más que una promesa, es una realidad. El tenista, a sus 20 años, ha irrumpido en el Circuito ATP y ha cosechado su primera victoria en los octavos de final sobre la arcilla del Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. Batió este martes al australiano Max Purcell (número 67 ATP) por 6-4 6-7(6) 6-1 en un sensacional encuentro, en el que dio rienda suelta a todo su talento.

Llamas, que ha conquistado los torneos más destacados como júnior, ahora comienza a brillar como profesional. Con 16 años, ganó la Orange Bowl, tanto en el cuadro individual como en dobles formando pareja junto al marbellí Ángel Guerrero, poco antes había logrado la Copa Davis con España, también fue campeón de España júnior en 2020 y en 2014 abrió su palmarés con el Campeonato de España Alevín. Además, en marzo de 2009 logró su primer triunfo en un torneo profesional (ATP) en Murcia al imponerse en la final al argentino Pedro Cachín.

El jerezano se muestra ilusionado y confiesa que "es la primera vez en mi vida que juego a nivel ATP. Estoy muy contento por la manera en que está saliendo todo en el torneo. He venido con muchísima ilusión".

Sobre su triunfo, en declaraciones a ATPTour.com, subraya que "encaré el partido con muchas ganas. Hasta ahora, todos los jugadores con un ranking cercano al Top 100 a los que me había enfrentado me habían ganado con facilidad. Esta vez, sí supe jugar y qué hacer en cada momento, analicé muy bien el partido. Me siento orgulloso y sueño con más".

"No he hablado de metas con nadie, Ni he mirado a Wimbledon ni al US Open, sólo voy a jugar cada torneo para ir aprendiendo"

Alumno en su momento de la Escuela de Tenis de David Ferrer y del Club Nazaret antes de trasladarse a las instalaciones en la Andaluza en Sevilla que ahora se ha colocado en el Top 20 de la Pepperstone ATP Live Next Gen Race con su avance en Lyon y tras la victoria se acordó "de mi familia y mis amigos, que son los que más me siguen desde Jerez. La mayoría daría la vida por estar este día conmigo. Al ganar he mirado hacia arriba y he pensado en todos los que me apoyan desde casa".

Durante esta semana, está compartiendo experiencias con jugadores de gran nivel como Richard Gasquet, Cameron Norrie, Diego Schwartzman o David Goffin y "sinceramente, me fijo en todo lo que hacen. Aunque esté en el mismo cuadro que ellos, sé que están un escalón por encima en todos los sentidos. Voy cogiendo detalles de cada cosa que ellos hacen, estoy aquí para mejorar y aprender de los mejores. Si puedo dar la sorpresa y competir con ellos, y me siento preparado para hacerlo, pues a por ello".

Soñar es gratis y tiene sus metas, aunque sabe que es complicado. "De momento, no he hablado de metas con nadie. Ni he mirado a Wimbledon ni al US Open. Solo voy a jugar cada torneo, cada partido, ir aprendiendo y, sobre todo, competir siempre con la máxima intensidad y concentración. Eso es lo que me va a ayudar de verdad en el futuro a poder jugar este tipo de torneos".