Santiago Casal presenta su candidatura a la alcaldía de Jerez por Andalucía x Sí

Andalucía x Sí en Jerez presentó en la jornada del pasado viernes su candidato a la Alcaldía de Jerez, Santiago Casal, que estuvo arropado por el Coordinador Territorial en Cádiz y candidato a la alcaldía de San Fernando, Fran Romero, así como de otros candidatos de la provincia de Cádiz, como, Alfredo Fernández, candidato a la alcaldía de Puerto Real, Sergio Antonio Velarde, candidato a la alcaldía de El Puerto de Santa María y Yolanda Aceituno, candidata a la alcaldía de San José del Valle.

Diez candidatos

Además Casal, contó con un gran número de jerezanos/as que abarrotaron el auditorio de la ONCE en Jerez, donde se celebró el acto de presentación de la candidatura.En dicho acto, la formación andalucista presentó a los primeros diez candidatos/as que concurrirán a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y que acompañarán a Santiago Casal. Se trata de Eugenia Muñoz, licenciada en Química y profesora del I.E.S. Padre Luis Coloma; Manuel Alejandro Galvín, técnico Superior en Documentación Sanitaria, Raquel López, titulada en Grado Superior de Administración y Finanza, es funcionaria interina del SAS, en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla); Mario Barrenas, licenciado en Bellas Artes y profesor del I.E.S. Padre Luis Coloma; Estrella Muñoz, licenciada en psicología y Máster en Orientación Educativa; Fernando Ríos, licenciado en Bellas Artes e inspector de educación en Cádiz; Eva Rodríguez, docente, Juan Manuel Reganzón, director de la Agrupación Musical San Juan, y Carmen Calero, licenciada en Derecho y personal del Ayuntamiento de Sevilla.

En su intervención, Santiago Casal aseguró que Andalucía x Sí presenta “una candidatura de garantía para la ciudad, con un compromiso claro y firme por Jerez, desde la cercanía y con la empatía necesaria para afrontar los problemas de los jerezanos, conociendo las necesidades y planteando soluciones reales, nada de vender humo y de hacer política sin escrúpulos, siempre mirando a la gente a la cara, con la verdad por delante y buscando el interés general y el bien público”.

Asimismo, criticó “la actitud de las candidatas del PP (Pelayo) y el PSOE (Mamen Sánchez)”, de quienes dijo que “han demostrado durante sus mandatos que no le interesa nuestra ciudad, sólo les interesa el sillón de la alcaldía, vivir de la política, tener un buen suelo y no quedarse sin el chiringuito político y para ello seguir ninguneando a los jerezanos y eso no lo vamos a permitir, nuestra prioridad será siempre Jerez”.

El andalucista presentó el cuaderno verde, donde estarán muy presente “las demandas, reclamaciones, necesidades e ilusiones de los colectivos, asociaciones, entidades, comerciantes, autónomos, en definitiva de los jerezanos/as que nos quieran hacer partícipes de sus inquietudes”.

Prioridades de Andalucía x Sí

Andalucía x Sí ha establecido cinco grandes puntos, “la recuperación de la dignidad de los barrios abandonados por los gobiernos del PP y PSOE”; “la mejora en los servicios públicos municipales”; “el empleo, facilitar suelo en condiciones competitivas a los inversores que vengan a la ciudad”; “cubrir las necesidades básicas de aquellos que peor lo están pasando, con la construcción de viviendas sociales en alquiler para jóvenes y familias necesitadas”; y “un Jerez participativo, impulsando la participación ciudadana, recuperaremos la figura del Defensor de la Ciudadanía, y pondremos en marcha un programa de subvenciones para las actividades de las asociaciones y colectivos”.

Para finalizar, Santiago Casal, aseguró que si el próximo 28 de mayo es Alcalde, hará de Jerez, “una ciudad amable, integradora, innovadora, una ciudad referente en Andalucía, España y el mundo, porque Jerez merece más”.