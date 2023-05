Elecciones municipales en Jerez: Adelante asegura que "esto no termina aquí, seguiremos como el nombre de nuestro partido”

“No son los resultados que esperábamos. No son buenos”. El candidato de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, aseguraba este domingo en la sede del partido que, a pesar de no haber alcanzado ningún concejal en las Elecciones Municipales 2023, “esto no termina hoy aquí. Y vamos a seguir adelante como dice el nombre de nuestro partido. Mañana será otro día y seguiremos en la calle, sobre todo, porque en el Ayuntamiento de Jerez va a entrar la derecha con la ultraderecha. A ella siempre nos vamos a enfrentar”.

“Adelante Andalucía -añadió- es un proyecto nuevo. Nos presentamos con mucha ilusión y esto no acaba aquí. Hemos venido para quedarnos y nos vamos a quedar. Y aunque no ha llegado el momento institucional, seguro que en las próximas ahí estaremos”.

Animado por sus seguidores, Carlos Fernández compareció junto a la portavoz nacional, Teresa Rodríguez, quien apuntó que a pesar de haber sido “una campaña titánica, pues no tiene los resultados esperados. No son buenos para nosotros ni para el conjunto de la izquierda, ni de la clase trabajadora en Andalucía. El PP entra reforzado por VOX, que nos quitará libertades públicas y en los derechos civiles. Peleamos contra ello desde hace mucho tiempo incluso desde fuera de las instituciones, y seguiremos desde el lunes. Ahora toca reflexionar desde dentro para reorganizar nuestro discurso, nuestra acción política y las alianzas”.