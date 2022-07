Feijóo se equivoca en el Senado y vota a favor de la reforma de Sánchez para el Tribunal Constitucional

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha equivocado este miércoles en el Pleno del Senado y ha votado a favor de la reforma exprés que ha promovido el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, un hecho que el Grupo Popular atribuye a un "error humano", según fuentes populares.

En concreto, el Senado ha aprobado la proposición de ley impulsada por el PSOE para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrar a los dos magistrados que le corresponden en la renovación del TC.

La iniciativa -que ha tenido una tramitación exprés tanto en el Congreso como en Senado- ha contado en su votación final en el Senado 147 votos a favor (PSOE, Izquierda Confederal, Bildu, ERC y PNV) y 110 en contra, entre ellos los del PP, Vox y Ciudadanos.

También se equivocan dos senadores socialistas

Curiosamente, Feijóo se ha equivocado al emitir su voto y no ha votado en contra como los demás senadores del PP. Sin embargo, en este caso su voto no ha sido determinante, dada la amplia mayoría con la que la proposición ha salido adelante.

Aparte de Feijóo, también han equivocado dos senadores del Grupo Socialista, la salmantina María Elena Diego Castellano y el granadino Alejandro José Zubeldia Santoyo, que en este caso han votado en contra de la reforma impulsada por su propio grupo parlamentario.

Fuentes del PP han subrayado que Feijóo ha cometido un error humano, como ha ocurrido con muchos parlamentarios en muchas votaciones, quitando así hierro al fallo de su jefe de filas en esta iniciativa.

Además, otras fuentes parlamentarias han recalcado que no es el primer presidente que se equivoca porque también lo hizo el propio Mariano Rajoy, que en 2017 se equivocó en una votación en el Congreso de sus propios Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Poco después, el propio Núñez Feijóo ha reconocido su fallo en redes sociales y ha confesado que ha pasado "el mal trago de debutar en el nutrido club de parlamentarios que se equivocaron en una votación".

"Al menos es un alivio saber que también le ha ocurrido a más de un presidente del Gobierno", ha afirmado el jefe de la oposición en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Sin negociación para los órganos

El PP pidió formalmente la pasada semana al Gobierno y al PSOE que retirasen la tramitación expres de esa norma para retomar las negociaciones para renovar los órganos institucionales, entre ellos el CGPJ, cuyo mandato lleva más de tres años caducado.

Sin embargo, en la reunión que el 11 de julio mantuvieron en el Congreso el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no se cerró ningún acuerdo tras la negativa del Gobierno a retirar la reforma exprés para nombrar a magistrados del TC.

Fuentes del PP consideran que la actitud del Gobierno confirma que su única prioridad es el TC y que no tiene ninguna voluntad de negociar y llegar a acuerdos con Feijóo en los órganos institucionales. A su entender, ha elegido a sus socios: Podemos, independentistas y Bildu.

"Dos no acuerdan si uno no quiere", proclamó este martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, quien además señaló que el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "más de lo mismo" ---tras la salida de Dolores Delgado-- y "no cambia nada". Según agregó, es una "oportunidad perdida" para "dignificar" la Fiscalía y avanzar en la independencia judicial.