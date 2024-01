García-Page replica a Puente: "El que gana a la derecha y la extrema derecha no está en ningún extrarradio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha replicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que quien gana las elecciones frente a la "derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio".

García-Page ha añadido un nuevo episodio al cruce de declaraciones que comenzó él mismo en la mañana del miércoles cuando afirmó que, con sus acuerdos con Junts (el último de ellos la modificación de la proposición de ley de amnistía en el tratamiento de los delitos de terrorismo), el PSOE está "en el extrarradio de la Constitución".

Horas después, en la misma feria de turismo Fitur en la que Page hizo esas manifestaciones, Puente replicó que es el dirigente castellanomanchego el que se encuentra "en el extrarradio del PSOE" desde hace tiempo.

Por la tarde, en el mismo escenario y tras asegurar que desconocía las declaraciones del ministro de Transportes, García-Page ha subrayado que no tiene por qué tener problemas con él e incluso ha considerado que se van a entender muy bien "en los temas de metros cuadrados y en las autovías".

No obstante ha añadido: "Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP".

Y, tras subrayar que "el que gana a la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio", se ha preguntado si tendrá que "pedir disculpas por ganar las elecciones".

Con todo, ha reflexionado que el PSOE, que "tiene claro que está dentro de la Constitución", es "un partido troncal en la Constitución". La Carta Magna "ha sido viable por el PSOE", por lo que ha pedido que lo siga siendo frente a los independentistas catalanes que, según García-Page quieren llevar al PSOE "a la frontera, al extrarradio".

"Yo prefiero tener un Gobierno progresista a tener un Ejecutivo conservador de PP y Vox", ha subrayado García-Page, quien ha explicado que su "intención es que gobierne el PSOE, pero con el menor precio posible" y las menores concesiones posibles al independentismo catalán.

Por ello, ha señalado al ex president Carles Puigdemont como "el problema", porque es quien "quiere que el PSOE se salga de su sitio".

"Quieren extraditarme"

No obstante, García-Page desveló el miércoles, durante la denominada conjura de Fitur que ha reunido a los presidentes populares de la Región de Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juanma Moreno; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, su situación en el PSOE, después de que se haya convertido en una de las voces más críticas dentro del partido.

En una conversación informal entre los cuatros dirigentes regionales, según ha revelado Antena 3, García-Page explicó el "esquema argumental" en la petición de las autonomías de un fondo de nivelación hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica.

"Hay una cifra objetiva, reconocida hasta por el Ministerio, de desajuste del modelo", señaló García-Page, a la vez que el presidente valenciano le adelantaba que llevaría el asunto a las Cortes Valencianas y emplazaba a una comida entre los cuatros presidentes.

En este momento, Moreno se dirigía a García-Page para decirle que esta comida era para él más complicada. "A mí están a punto prácticamente de extraditarme", ha contestado el castellanomanchego, a lo que, entre risas, Mazón le ha replicado: "Pero no pasa nada, luego te dan la amnistía".

"Eso me dijeron el otro día en una reunión. Digo, serán hijos de...", continuó García-Page, al tiempo que López Miras le apuntó: "Tú los tienes nerviosos todo el día". Finalmente, García-Page zanjó la conversación informal revelando su situación en el PSOE tras los pactos con los independentistas y la ley de amnistía: "Yo sufro que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone".