Justicia insta a investigar a las agencias de gestación subrogada

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, trasladó a la Fiscalía General del Estado posibles indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada para que, si así lo estima, se abra una investigación, que no afectaría ni a padres ni a menores. Justicia informó de esta decisión en un comunicado en el que resaltó que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española, y determinadas agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

En su petición, el Gobierno también tiene en cuenta la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La titular de Justicia, Dolores Delgado, detalló que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino sólo a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó a cuántas. Además de lucrarse, recalcó Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

"Es un tema muy, muy grave", enfatizó la ministra, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores".

Además, recalcó que ya se están investigando a algunas en otros países y precisó que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.

Al estar prohibida la gestación subrogada en España, aunque no se sanciona la práctica, las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera. Entre España 2010 y 2016, según las cifras del Gobierno, se han tramitado un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero.

En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada.