Margarita Robles asegura que lo que ocurre en Gaza es “un auténtico genocidio”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó ayer en Oviedo, donde se celebra este año el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que lo que está pasando en la Franja de Gaza “es un auténtico genocidio”.

“España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio”, afirmó Robles en declaraciones a RTVE. Se trata de la primera ministra española socialista que se pronuncia en estos términos. Sánchez no había llegado tan lejos y siempre había limitado a manifestar que no se estaba respetando el derecho internacional.

Robles añadió que “tampoco” hay que olvidarse “de lo que ocurre en África, en lugares como Sudán, donde hay millones de muertos y la gente mira para otro lado”. “El mundo vive una situación muy complicada, muy difícil, por eso en un día como hoy es una apuesta firme y decidida de España y de sus Fuerzas Armadas por la paz”, ha resaltado Robles.

La ministra se refirió también a las posibles consecuencias del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ha descartado represalias de Israel en materia de cooperación de los servicios de inteligencia.

Robles destacó la profesionalidad de los expertos de la inteligencia y resaltó que tanto España como Israel tiene “objetivos comunes”, por ejemplo, en “la lucha contra el terrorismo”. “Una cuestión son los aspectos más diplomáticos o más políticos, pero lo que es la lucha contra el terrorismo, en la que estamos todos para conseguir una sociedad mejor y más justa, estoy segura de que seguiremos trabajando”, ha señalado. Robles recordó que el reconocimiento del Estado palestino es “una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados”, por lo ha que pedido “mirarlo en positivo”.