El PP exige una reforma de la Ley del Poder Judicial como condición para renovar al CGPJ

El Partido Popular ha advertido este lunes de que no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, máxime cuando "no se fían un pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "miente", en palabras del portavoz de la formación, Borja Sémper.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que su partido ha puesto "negro sobre blanco" y ha señalado que no se van a dejar "enredar" por Pedro Sánchez, ya que hay que "profundizar en la apariencia de independencia del órgano de gobierno de los jueces".

Tras asegurar que Sánchez "un día dice una cosa y otro día la contraria", el dirigente del PP ha recalcado que "lamentablemente" su partido "no se fía un pelo" de él. "Si el presidente Sánchez cambia su posición o vuelve a decir lo mismo que decía antes de ser presidente del Gobierno 'oiga estoy dispuesto a profundizar en la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que sean los jueces los que elijan a los jueces', pues nos sentaremos'", ha manifestado, para insistir en que ésta es la posición del PP.

La renovación

El PP insiste así en la necesidad de que los jueces elijan directamente a la mayoría del órgano, es decir a los 12 vocales del turno judicial, y despolitizar así el Consejo, mientras que los otros ocho dependerían del Congreso (cuatro) y dle Senado (cuatro). "Si esto se acepta nosotros podemos hablar, en caso contrario no", ha recalcado Sémper, que ha argumentado que la posición del PP ha quedado reforzada tras las "tropelías" del Gobierno, al que acusan de un intento de control de la Justicia.

Sostiene el PP que si Sánchez ha aceptado la ley de amnistía porque necesitaba siete votos de Junts, deberá por ende entender la posición clara del PP, al que necesita para renovar el CGPJ. Este partido recuerda que Sánchez defendió en el pasado la misma reforma del Consejo que ahora reclama el PP y subraya que no se fían de quien se autoenmienda a sí mismo. El PP adopta esta posición aún a riesgo de que la izquierda reforme la ley del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria para elegir a sus componentes y esquivar así la necesidad de un pacto con los populares.

Además, el PP rechaza que esté practicando lawfare al no renovar el CGPJ, como este lunes ha sostenido Pedro Sánchez, y ha recordado los varapalos sufridos por el Gobierno al anular el Tribunal Supremo el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado o oponerse el CGPJ a la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

Fuentes del PP han dejado claro después que si no hay reforma de la Ley del Poder Judicial en los términos planteados, no hay posibilidad de renovar el CGPJ. "Si no hay reforma, no hay renovación", han subrayado las citadas fuentes.