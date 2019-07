Vox insulta a Rivera: "Acojonado y sinvergüenza"

Vox ha calificado de "acojonado y sinvergüenza" al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por negarse a llegar a acuerdos con ellos como "gente normal" tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo, tras lo cual le ha exigido que "se deje de cordones sanitarios y de lamerle el culo" al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Así ha respondido en Twitter el partido liderado por Santiago Abascal al secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, quien había criticado la postura de Vox por tumbar la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, como presidente de Murcia. En la primera votación celebrada en la Asamblea Regional, López Miras recibió 21 votos a favor (del PP y Cs) y 23 en contra (de PSOE, Vox y Podemos).

VOX comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE.Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben estar encantados con sus nuevos “socios”. — Fran Hervías (@FranHervias) 2 de julio de 2019

Hervías acusó entonces a Vox de "paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE" y afirmó que los líderes de estos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "deben estar encantados con sus nuevos socios".

Ante este comentario, el partido ultraconservador contestó al secretario de Organización de la formación naranja arremetiendo contra Rivera y sugiriendo que si no pactan con ellos es por evitar las críticas de Macron, cuyo partido comparte grupo con Cs en el Parlamento Europeo.

"El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis", ha escrito Vox desde su cuenta de Twitter.

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 3 de julio de 2019

Aunque López Miras tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente autonómico este jueves, cuando se repetirá la votación. Pero necesitaría recibir más síes que noes y eso solo será posible si se abstiene Vox, que sigue insistiendo en que Cs "tiene que tener la dignidad política de sentarse" con ellos a negociar, algo a lo que el partido liberal se niega.

Las "pataletas" de los ultraconservadores

Por otro lado, la dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunta en el Congreso Melisa Rodríguez ha criticado las "pataletas" del partido de Abascal, en las que uno puede caer cuando es "pequeño" pero no son propias de adultos, según ha dicho.

"Lo que se descubrió en Murcia es que el extremo chollo del PSOE y de Podemos es Vox. Porque si no hay foto, me enfado y no respiro y prefiero que gobierne Podemos con el PSOE", ha dicho en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, instando a Vox a explicar esta postura a sus votantes.