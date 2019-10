Puigdemont, ante la sentencia del 'procés': "Toca reaccionar, como nunca"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reaccionado este lunes desde Twitter a las condenas dictadas por el Tribunal Supremo contra los líderes del procés.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.