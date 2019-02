La voz de Israel Fernández, esta noche en La Guarida

El toledano Israel Fernández, una de las sensaciones del panorama flamenco actual, aterriza hoy en La Guarida del Ángel dentro de su Off Festival. El joven cantaor, recién llegado de una doble actuación este fin de semana en Málaga y Córdoba, ofrecerá un recital de cante acompañado a la guitarra por Diego del Morao.

En solitario, ya que sí ha estado alguna vez en Jerez aunque dentro de la compañía de Sara Baras e incluso su segundo disco lo grabó aquí, Fernández cantará por primera vez en una tierra “que admiro”. El cantaor asegura que estar esta noche en Jerez “da respeto, sobre todo por la buena siembra de artistas que ha tenido y tiene”, aunque reconoce que esa responsabilidad “es bonita, no es de miedo”.

Su amor por la ciudad lo explica con un dato, “el noventa y ocho por ciento de lo que escucho es Jerez. Yo tengo varios pilares y siempre me gusta escuchar a artistas como Manuel Torre, Juanito Mojama, Antonio Chacón, Piriñaca, La Bolola y María Soleá, aunque evidentemente también otras cosas”.

En cuanto al recital en sí, confiesa que “aún no sé lo que haré, porque soy una persona de sensaciones y hasta que no vea cómo estoy no haré una cosa u otra, pero vamos que casi seguro que hará malagueñas, soleá, seguiriyas, en fin, un recital”. Para él, contar con la guitarra de Diego del Morao “es un lujo, soy un gran admirador de esa saga, aunque también tengo muy buenos amigos de aquí, también guitarristas, como Manuel Parrilla o Antonio Rey”.

Asegura que no se pone “metas” y aunque es consciente de la dificultad de abrirse camino en el flamenco “hay que seguir ahí, el camino es largo”.

La actuación de Israel Fernández, fijada para las once de la noche, cerrará una jornada en La Guarida del Ángel que arrancará a las cinco de la tarde con el cuadro Tablao Flamenco, dos horas más tarde, a las 19b horas, actuará la joven bailaora de San Fernando Paula Sierra, y a las nueve y recién llegada de un periplo de varios meses en Japón, será la jerezana Saray García quien acapare el protagonismo.