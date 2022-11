La Guía Michelin reconoce la labor formativa de Joan Roca

El Palacio de Congresos El Greco de Toledo ha sido el escenario en la noche de este martes gastronómico de la presentación de la Guía Michelin de Portugal y España 2023 con el anuncio de los nuevos restaurantes que suman estrellas y distintos reconocimientos especiales. La actriz y presentadora Berta Collado fue la conductora de una gala de tintes emocionantes.

El premio al mejor servicio la nueva distinción ha sido para Toni Gerez, al frente de la sala y bodega del restaurante Castell de Peralada, en la provincia de Gerona.

Joan Roca se alzó con el merecido nuevo galardón de Chef Mentor, por su labor divulgativa y formativa, un necesario premio que el chef del Celler de Can Roca recibe con "ilusión" y con el "compromiso de seguir compartiendo conocimiento y poner en valor el esfuerzo a las nuevas generaciones. Es un mundo maravilloso pero no exento de aprendizaje, valores y esfuerzo. Me comprometo a seguir muchos años más", resaltó Joan.

Y el tercer premio especial fue el de los nuevos talentos. Un premio a los jóvenes chefs que se suman al panorama que fue para Cristóbal Muñoz, que ya contaba con una estrella para el restaurante Ambivium de la localidad vallisoletana de Peñafiel.

En total han sido recomendados 736 restaurantes españoles, de los que 119 son nuevos. De la siguiente selección, Bib Gourmand, resaltados por su calidad, han sido reconocidos 243 restaurantes españoles, de los que 31 son nuevos.