Los que odian a Tamara Falcó. Esta es la lista de sus 'haters'

No todo es oro en la exclusiva existencia de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, que acaba de contraer matrimonio con el hombre al que ama, el empresario Íñigo Onieva, cuenta con varios detractores que pretenden aguar su felicidad perpetua. En ese mundo de luz y color en el que vive constantemente la socialité de vez en cuando aparecen nubes negras con ganas de tormenta. Una de las voces más críticas ha sido Carmen Lomana. La televisiva ha lanzado varios dardos contra Tamara Falcó e Íñigo Onieva, los protagonistas de la boda del año.

“¿Qué ha hecho esta pareja en su vida?, ¿qué ha hecho por España? Que alguien me explique cuál es el motivo de este despliegue tan tremendo”, ha comenzado diciendo Carmen Lomana. Posteriormente, ha arremetido contra la permisividad y el perdón divino que ejerció Tamara Falcó. “Es una chica de casi 43 años que tiene un novio que le ha estado poniendo los cuernos mucho tiempo y que no ha aportado nada a la sociedad”, ha comentado sin dejar títere con cabeza.

Otra de las personas que dejó repentinamente la vida de Tamara Falcó fue Boris Izaguirre. El escritor, con permiso de Enrique Iglesias, ha sido una de las ausencias más sonadas del enlace. Boris no estaba invitado a la boda porque su relación con Tamara se encuentra enquistada desde octubre del pasado año. Ambos se conocían desde hace muchos años, pero su relación se acentuó con el concurso MasterChef Celebrity 4, donde se originó una bonita amistad.

Unas polémicas declaraciones de Tamara en el Congreso Mundial de las Familias de México sentaron como un jarro de agua fría al por entonces su amigo, Boris Izaguirre. “Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal”. La reacción del televisivo fue calificarla como homófoba en una columna de opinión de una conocida cabecera. Desde entonces su relación ha hecho aguas y pese a los intentos del escritor, que llegó a realizar una rectificación del artículo, no han vuelto a recuperar la amistad perdida.

Tamara Falcó también cuenta con enemigos en su propia familia. No ha gustado nada la ausencia de su hermano Enrique Iglesias, escudado en su timidez y la poca afición por los eventos familiares. Tamara según ha relatado en la revista ¡Hola!, le ofreció la oportunidad de asistir a la ceremonia religiosa y que después no acudiera al convite. “Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después. No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles”, ha declarado.

Otro rostro conocido que no ha asistido a la boda ha sido Jordi Cruz. El juez de MasterChef no ha acompañado a sus inseparables Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Según comentan declinó la invitación por desavenencias con la marquesa de Griñón. En la última visita de Tamara a MasterChef, Jordi Cruz le dejó claro que no estaba de acuerdo con el perdón de la infidelidad de Íñigo Onieva. “Nunca me ha gustado”, le dijo en aquel momento, unas declaraciones con las que ha sido consecuente, no asistiendo a la boda.