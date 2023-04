Yulen Pereira remueve los trapos sucios de Anabel Pantoja

A principios del pasado mes de marzo finalizaba la historia de amor entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Fue el esgrimista el que decidió poner fin a su relación cuando Anabel regresó de la gira por Estados Unidos, en la cual acompañó a su tía Isabel Pantoja. La televisiva se mostró muy sorprendida e incluso tuvo que aguantar los rumores de una posible infidelidad mientras ella se encontraba en América. Poco a poco Anabel, que ha necesitado de ayuda psicológica, ha ido superando una ruptura que supuso un duro varapalo para ella.

Ahora Yulen ha roto su silencio en una entrevista que ha concedido a la revista Lecturas. El deportista, por el que siempre ha planeado la sospecha de una relación interesada para conseguir fama y popularidad, ha mostrado su versión de la ruptura, la cual achaca a los celos desmedidos de Anabel. “La inseguridad y sus celos me agobiaron. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola. Anabel me preguntaba: ‘¿Por qué no me has llamado, por qué no me coges el teléfono?’. Nunca le di motivos para que fuera celosa. Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas”, ha explicado.

El esgrimista ha contado cómo poco a poco fue perdiendo la ilusión por una relación que surgió en Supervivientes y estaba condenada al fracaso. “Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil… y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel". El deportista ha tenido agallas para reconocer su parte de culpa en el fracaso de la relación. “No estaba preparado para convivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas”, ha declarado sobre otro de los motivos que ha propiciado la ruptura.

El exconcursante de Supervivientes ha desvelado cómo se produjo la ruptura con Anabel, un momento duro en el que la influencer estaba completamente rota de dolor. “Fue durísimo. Anabel lloraba y estaba destrozada”, ha dicho. Por último, Yulen ha aclarado que no rompió con la sobrina de Isabel Pantoja por ningún motivo relacionado con la gordofobia, como así se ha expresado en algunos medios. “¿Cómo voy a dejar a alguien porque coma hamburguesas? Me acusan de gordófobo porque quieren que mi imagen quede por los suelos. ¡Qué impotencia!”, ha aclarado.