El elenco de ‘Grease’ dice adiós a Olivia Newton-John

“Es una historia eterna de chico conoce a chica, chico pierde a la chica y luego la recupera. Todo el mundo se identifica con gente de la película: fueron al instituto con alguien justo así. Eso es lo que he podido recoger porque he intentado durante años resolver cuál es la magia. No lo sé, pero estoy muy feliz de haber estado involucrada en ella”, con estas palabras se refería la actriz y cantante Olivia Newton-John en el año 2019 a su participación como Sandy en ‘Grease’, el fenómeno cinematográfico que aún perdura en nuestros días.

La actriz fallecía el pasado lunes a los 73 años de edad, tras 30 años de lucha contra el cáncer. La noticia ha conmocionado al mundo del cine y de la música, y los mensajes siguen llegando. Algunos de los más emotivos proceden de sus propios compañeros de pantalla en ‘Grease’, como el procedente de su ‘Danny Zuko’, John Travolta: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el futuro y todos estaremos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

Las Pink Lady se hicieron célebres desde el estreno de la película, así como las actrices que le dieron vida. Dinah Manoff interpretaba a Marty y también tuvo palabras para la luz que irradiaba Olivia: “Fue una de las almas más amables y generosas que jamás haya honrado la tierra, y yo fui una Pink Lady afortunada por haber pasado tiempo con ella durante el rodaje de ‘Grease’. Ella trajo luz y risas donde quiera que fuera. Mis más profundas condolencias a su familia y amigos durante el tiempo de gran pérdida”. Si hubo una antítesis de Sandy esa fue Rizzo, el famoso personaje de ‘Grease’ llevada al cine por Stockard Channing, la cual mandó un comunicado sobre el fallecimiento de su compañera: “No sé si he conocido a un ser humano más encantador. Olivia era la esencia del verano: su sol, su calidez y su gracia son lo que siempre me viene a la mente cuando pienso en ella. La echaré muchísimo de menos”.

Michael Tucci, Sonny en la película, también se despedía de Olivia: “Ella era un tesoro para mí y mi familia. Era tan increíblemente dulce y amable con todos los que encontraba. Lo siento por su familia y por John (Easterling)”. Lorenzo Lamas, que interpretó al capitán Tom Chisum, se despedía de la intérprete señalando “Mi corazón está triste. Olivia era un ser humano tan especial. Una inspiración para millones de personas que luchaban contra esta terrible enfermedad con valentía y gracia”. Barry Pearl, Doody, se emocionaba en su intervención en ‘Today Show’: “Todo suena tan trillado cuando hablas de quién es ella y qué era, pero es así porque es tan profundamente cierto... un corazón tan generoso y amoroso”. La actriz deja un importante legado cinematográfico y musical, con uno de los papeles más importantes de toda la historia del cine, así como la Fundación Olivia Newton-John.