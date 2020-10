'Moda Cálida' despega con casi 50.000 seguidores

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida ha batido su propio récord en su última edición, celebrada el pasado fin de semana. Ocho diseñadores, 20 desfiles y cerca de 50.000 espectadores siguieron la pasarela de baño canaria a través de internet, un incremento con respecto a 2019 del 525%.

Con la actriz sevillana Paz Vega como embajadora, por primera vez y con el objetivo de profesionalizar la pasarela, cada vez más digital, se lanzó un programa de compradores, con la visita de 18 en total.

El premio a la Mejor Colección fue a parar a manos de Aurelia Gil y Palmas, mientras que Laut Apparel fue reconocida como la Mejor Colección Emergente. El premio Carlsberg a la Mejor Colección Sostenible se lo llevó la firma All That She Loves.

A pesar de la reducción de aforo y el completo protocolo de medidas sanitarias para garantizar un entorno seguro debido a la pandemia, en el front row de los desfiles se citaron caras conocidas como la top canaria Ariadne Artiles, la modelo Aída Artiles, el director creativo de Palomo Spain Alejandro Gómez Palomo, el estilista y concursante de MasterChef Celebrity Josie, la cantante Mala Rodríguez, y la actriz Marta Torné, entre otros.