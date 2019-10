¿Qué estaba pasando en el Hotel Ávila que cuando hemos solicitado visitarlo lo han cerrado?

Adelante Andalucía va a pedir explicaciones sobre el cierre “con nocturnidad y alevosía” del centro de menores del Hotel Ávila en Jerez. Así lo han adelantado este viernes el parlamentario andaluz de la formación, José Ignacio García, y el coportavoz de Adelante Jerez, Ángel Cardiel, ante las puertas del centro ya clausurado.

"Todos sabíamos que era un agujero negro de los derechos humanos"

Tal como ha recalcado García, “en Jerez todos sabíamos que el centro de menores del Hotel Ávila era un agujero negro de los derechos humanos, algo estaba pasando aquí. Había una situación de presunto maltrato a los menores”. El parlamentario ha insistido que se trata de menores inmigrantes baja la tutela de la Junta de Andalucía “y su responsabilidad es que tengan una integración, un desarrollo personal, educativo, socioafectivo... y eso no estaba pasando en este centro”.

En este punto, ha subrayado que tanto la Asociación de Pro derechos Humanos como la red de inmigrantes Dimbali llevaban más de un año denunciándolo y presentando quejas ante la delegación provincial de Igualdad y Políticas Sociales, “que ha hecho caso omiso y ha mirado para otro lado, tanto con el anterior gobierno del PSOE como con el actual, con Ciudadanos”. Además, ha recordado que en agosto, en una operación policial “se detuvo e imputó a la directora de estos centros por presunto abandono de los menores”.

Ante lo ocurrido, José Ignacio García ha detallado que Adelante Andalucía llevó este asunto al Parlamento, pidió la comparecencia de la consejera y explicaciones al delegado provincial, además de solicitar visitar el centro. “¿Qué es lo que estaba pasando en este centro que cuando hemos solicitado visitarlo lo han cerrado?”, ha cuestionado. García ha asegurado que todos los menores han sido trasladados a centros de Chiclana y de Chipiona pero “con la misma empresa, la misma directora imputada por presunto abandono de menores y en las mismas condiciones en las que se encontraban aquí”. “Esa no es la solución, nosotros decíamos aquí no se estaban respetando los derechos de los menores y la solución no es dividir a los menores en dos centros más pequeños pero en las mismas condiciones”, ha lamentado.

A juicio del parlamentario de Adelante Andalucía, lo ocurrido es una “auténtica barbaridad”. “Si esto es responsabilidad de la Junta de Andalucía ¿qué tipo de contratos y licitaciones se están haciendo a las empresas que no están desarrollando su labor de cuidado de los menores y no rescinden estos contratos?”, ha preguntado.

Por todo ello, José Ignacio García ha adelantado que continuarán preguntando por este asunto en el Parlamento andaluz y, además, su formación pedirá “una reunión formal y urgente al delegado provincial de Igualdad y Políticas Sociales para que nos explique qué está pasando”. Igualmente, solicitarán visitar los nuevos centros de menores de Chiclana y Chipiona “para ver qué está pasando”.

Ángel Cardiel, por su parte, ha criticado que “una de las funciones que tienen los centros de menores es conseguir el arraigo y la integración social de los menores en el sitio de acogida, en este caso en Jerez, y el arraigo se ha perdido completamente desplazando a los menores a otras ciudades”. Esto ha provocado que “muchos hayan decidido optar por irse del centro de menores y no volver a otro en el que no tienen ningún tipo de arraigo”.