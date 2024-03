Adelante Andalucía exige dimisiones tras las inundaciones en La Asunción en Jerez

Adelante Andalucía Jerez ha exigido hoy la dimisión de la actual delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, Belén de la Cuadra, y de su antecesor en el cargo, el socialista José Antonio Díaz, además de la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, "por las inundaciones del pasado 8 de marzo en la barriada de La Asunción donde se vivieron momentos de mucha tensión y peligro para la vida de estos vecinos y vecinas”, ha declarado la portavoz del partido, Elena Zurita.

Ha recordado cómo hace poco “denunciábamos las malas calidades de la rehabilitación de la barriada de La Asunción” así como, “la necesidad urgente de tramitar expedientes, no sólo para cobrar trabajos ya hechos y agilizar la obra, sino para poder reclamar los repasos de los bloques”, ya que algunos de ellos llevan terminados más de un año. Así, “cada temporal que ha pasado por esta ciudad ha ido deteriorando un más la maltrecha rehabilitación de muchos de los 93 bloques de esta barriada jerez”.

“Lo del pasado fin de semana ha sido muy grave, hasta el punto de que tuvieron que intervenir los bomberos”, ha manifestado Zurita. “Los vecinos nos han contado que los bomberos les han advertido también del riesgo de incendio que sufren estos bloques por la mala colocación del cableado”. De hecho, “hemos visto cómo salía agua a través de ellos y chispas en plena calle y bajo la lluvia. Además, “en uno de los bloques han tenido que abrir un boquete para desahogar el agua acumulada y evitar así su derrumbe”. En concreto, “este bloque se encuentra terminado según la dirección facultativa saliente, pero está pendiente de recibir el segundo 50% del pago de la subvención y liquidarlo con todas las empresas ejecutoras”, por lo que “pedimos que se paralice el pago de este expediente hasta esclarecer los hechos y depurar responsabilidades”.

Pero los peligros no han acabado ahí porque “según los vecinos, la cubierta de un bloque que soporta tres casapuertas, se convirtió en una piscina porque no desaguaba, lo que pudo terminar en una tragedia si hubiera cedido y se hubiera venido abajo”. Y es que “el material utilizado en los techos no es el adecuado, ya que, además de no aislar del agua, aporta más peso a unas estructuras que no han sido reforzadas, al margen de que no tiene la inclinación para drenar el agua, por lo que si no lo arreglan urgentemente podemos volver a vivir situaciones como las del pasado fin de semana en cuanto venga otro temporal”.

La portavoz ha recordado que “se ha invertido mucho dinero sin la supervisión adecuada de técnicos, de manera que su dejadez ha puesto en peligro todo el proyecto ya realizado”. Asimismo, “pedimos que se destine la partida económica necesaria para arreglar todo este desastre y poder sanearlo cuanto antes, para que no exista el más mínimo peligro de accidentes y que esto no sea una preocupación añadida a todo el problema de finalización, que recordamos que tiene como fecha límite el mes de junio de este año”.

Es por ello que “exigimos de manera urgente la depuración de responsabilidades, empezando por la actual delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, Belén de la Cuadra, su antecesor en el cargo cuando gobernada el PSOE, José Antonio Díaz, y de la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez”, ya que “con su dejadez han puesto en peligro la integridad física de sus vecinos y vecinas”.

Finalmente, Zurita ha anunciado que, tras haber llevado esta problemática al Parlamento de Andalucía y a la Comisión Europa, “volveremos otra vez a ponerlo encima de la mesa en el Parlamento andaluz porque lo que ha pasado ha sido muy grave y los vecinos y vecinas, merecen una explicación a la mayor brevedad”.