Adelante Jerez invita al gobierno local a “repensar” su plan para el centro histórico

Adelante Jerez ha insta al gobierno municipal del PSOE a “repensar qué tipo de modelo de ciudad quiere puesto que la dirección que ha tomado según muestra este comienzo de legislatura, continúa la misma línea urbanística de los últimos años que han llevado al centro al más absoluto abandono mermando su habitabilidad y condenándolo únicamente al turismo”.

Carlos Fernández, miembro de la Coordinadora de Adelante Jerez, asegura que “no se entiende que el gobierno haya dicho siempre que buscará repoblar el centro histórico para que la gente viva, con lo que además defenderíamos nuestro patrimonio, y hasta ahora los pasos dados vayan en una dirección diametralmente opuesta, lo que supone un modelo sostenido en el turismo que implica la terciarización de nuestro centro”.

La coalición de Izquierda Unida, Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza considera que es más que necesario un Plan Especial para el centro histórico con el objeto de definir adecuadamente los usos del suelo e impulsar su recuperación. Para luchar por la repoblación del centro “creemos fundamental revisar el PGOU con el objetivo de movilizar el suelo de las manos privadas y dinamizar así la promoción de nuevas viviendas”.

Por este motivo, “es necesario el estudio y la elaboración de este Plan Especial, así como una reprogramación del suelo urbano sectorizado y las edificabilidades en parcelas por desarrollar”, según Carlos Fernández. Como Adelante Jerez ha defendido en su programa electoral y en múltiples ocasiones anteriores “es necesario abrir el debate y que, con un proceso participativo, decidamos qué tipo de modelo queremos para nuestro centro histórico y cómo encaja en el modelo de ciudad que pretendemos”.

Desde Adelante Jerez “recordamos al Ayuntamiento que debería mostrar la disponibilidad de repoblar el centro con habitantes estables, y no con turistas, regulando los precios del alquiler para que, por ejemplo, las personas jóvenes puedan acceder a una vivienda”. “La estrategia de llenar de apartamentos turísticos el centro no sólo propicia la pérdida de patrimonio y de habitantes, si no que supone la terciarización del centro al igual que el hecho de apostar porque exista una mayor competencia en el sector hostelero”, señalan.