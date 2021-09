El Ayuntamiento adjudica la conclusión de la urbanización del entorno de la Cooperativa

El Ayuntamiento ha adjudicado la conclusión de las obras de urbanización del entorno de la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias y del solar donde hasta hace escasos meses estaban la estructura del fallido palacio de congresos. La actuación será ejecutada por la empresa Canteras de Almargen SL por un importe de unos 948.000 euros aproximadamente.

La terminación de esta urbanización posibilitará completar la adecuación de unos terrenos situados en un acceso clave a la ciudad, así como facilitar la implantación de nuevas empresas en el solar resultante de la demolición de la estructura del fallido palacio de congresos. Precisamente, en días pasados el Ayuntamiento concedió la licencia para la construcción de un supermercado en esta finca donde también se prevé un hotel, un aparcamiento subterráneo y una gasolinera.

La adjudicación de esta intervención es, a juicio de la alcaldesa, Mamen Sánchez, una muestra de “la confianza que se está generando a los inversores para que se instalen en Jerez a través de medidas que impulsan el desarrollo urbanístico de la ciudad y la creación de nuevas oportunidades”.

Con esta adjudicación, según explica el gobierno municipal en un comunicado, se pone fin "a un largo procedimiento llevado a cabo para desbloquear este proyecto, que quedó paralizado en su día y que pronto será una realidad”. En 2014, el Ayuntamiento adjudicó las obras de duplicación de la antigua travesía de la N-IV por Jerez en el tramo comprendido entre el Hospital y uno de los accesos al complejo comercial de Área Sur y Luz Shopping.

Sin embargo, un año después, la empresa adjudicataria abandonó las obras alegando los impagos del Ayuntamiento, así como unos sobrecostes surgidos durante la ejecución. Hasta entonces, había ejecutado la duplicación y la nueva rotonda junto al hospital, pero no terminó la urbanización del entorno de la cooperativa y del solar del antiguo palacio de congresos. Se inició así una controversia que no concluyó hasta 2018, cuando el Juzgado de lo Contencioso determinó que no había que pagar los sobrecostes reclamados por la constructora. Una vez resuelto esto, el Ayuntamiento pudo iniciar el proceso de rescisión del contrato que requirió, incluso, de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

Así, una vez resuelta la anterior adjudicación, la Delegación de Urbanismo tuvo que redactar un nuevo proyecto de obras con las intervenciones pendientes y proceder a su licitación, cuya adjudicación se ha concluido ahora. La empresa adjudicataria tendrá que acometer trabajos de infraestructuras eléctricas, red de saneamientos así como mejorar la rodadura de los viales.