El Ayuntamiento pagó 2,6 millones por la ayuda a domicilio en 2022

El servicio de ayuda a domicilio en Jerez ha pasado de dar 49.696 horas en 2017 a 1.123.000 en 2022. El significativo aumento del servicio ha provocado que también crezca la aportación municipal para mantenerlo, puesto que en la actualidad, la Junta paga 14,60 euros por hora, pero al Ayuntamiento le cuesta 16,09.

"La Junta de Andalucía estipula un precio por hora que se presta y paga 14,60 euros, pero al Ayuntamiento le cuesta realmente 16,09. Por cada hora que se presta, el Ayuntamiento paga 1,49 euros. Esto supone que, como va creciendo el número de usuarios y de horas, cada vez hay que poner más financiación municipal", declara la delegada de Acción Social, Carmen Collado.

En cuanto a los datos, el gobierno local informa de que en 2017, "el coste total fue de 6.700.000 euros. Hemos ido creciendo y en 2022 el coste fue de 18.794.000 euros. De ahí, la Junta ha pagado 16.150.000 y el Ayuntamiento ha puesto de su presupuesto 2.644.000 euros".

"Sabíamos y éramos conscientes de que iba a subir el coste. Pero la responsabilidad del servicio es de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento no debería pagar nada. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de llevar la gestión, no tenemos que poner nada de dinero, pero la Junta tampoco lo prohíbe claro", añade la delegada.

Collado puntualiza que “los ayuntamientos más allá del servicio de ayuda concertado no tenemos ninguna responsabilidad financiera. Y el concertado lo tenemos que asumir por la lentitud con la que la Junta de Andalucía está resolviendo la dependencia”.

Según Collado, si sigue aumentando el diferencial entre lo que paga la Administración andaluza y lo que le cuesta a los ayuntamientos que llevan la gestión o a las concesionarias que prestan el servicio, se va a complicar la situación: "Moreno Bonilla prometió hace cuatro años que iba a pagar 18 euros. Queremos que la Junta cumpla, que haga una estimación y deberá recoger que cada año el precio debe subir lo que suba el IPC. Si esto no se recoge en la orden vamos al fracaso y a que muchos ayuntamiento no van a poder soportarlo. A nosotros nos llevará a una situación insostenible, aunque mientras estemos gobernando, no vamos a dejar de prestar el servicio, buscaremos de dónde sacar el dinero", remarca la delegada de Acción Social.

De Ingesan a Comujesa

Comujesa se hizo cargo en enero de 2017 del servicio de ayuda a domicilio tras los graves problemas con las empresas privadas que la administraron en los años precedentes.

El gasto que supone este servicio se ha incrementado notablemente en los últimos años debido al mayor número de beneficiarios del servicio, que ha pasado de 1.237 en 2017 a 2.700 aproximadamente al cierre de 2022. Esto ha conllevado también un incremento de la plantilla y una mejora de las condiciones laborales puesto que, además de más contratos a jornadas completa, se han ampliado los de jornada parcial.

Collado pone en valor que en 2017 había 318 personas indefinidas, 817 eventuales, pero "en 2022 alcanzamos 685 indefinidas y 1.680 eventual". Cabe decir que la plantilla tiene una permanencia de unas 800 personas, pero al cabo del año se hacen 2.365 contratos.

"Cuando nos encontramos el servicio lo gestionaba una empresa privada, que era Ingesan, pero la plantilla venía de una historia durísima, de una huelga, de una gran precariedad, las condiciones laborales eran durísimas, y además las trabajadoras estaban sujetas al convenio de limpieza", recuerda la delegada de Acción Social, quien añade que "lo que hemos hecho ha sido intentar reconducir la situación y recoger las reivindicaciones históricas de la plantilla".

El Ayuntamiento firmó un convenio propio para la plantilla en enero de 2019: "El trabajo fue complicado, pero agradezco el trabajo que hizo mi equipo y nuestro interventor Juan, que en paz descanse, que fue una figura muy importante e hizo todo lo posible. También destacar que Raúl Ruiz-Berdejo estuvo ahí siempre, y le agradecemos su trabajo".

Collado remarca que "cada vez se dan más horas y le estamos subiendo el salario a las trabajadoras. Empezamos con un 2,5% por encima de la masa salarial que tenían en 2017 y estamos subiendo cada año lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado. Al finalizar 2023, se subirá la masa salarial en un 16,65% desde 2018, muy por encima de la media nacional".