El gobierno local no podrá cumplir su objetivo de aprobar el presupuesto municipal del año próximo antes de que acabe 2019. En estos días sigue intentando, en vano, recabar los apoyos necesarios para llevar la previsión contable a un pleno que se celebraría el día 27. Sin embargo, Adelante Jerez ya le ha comunicado que no dará su visto bueno, al menos por el momento. Tampoco cuenta con el sí de Ganemos Jerez y un hipotético acuerdo con Ciudadanos es, en este momento, una entelequia.

Bien es cierto que, en el caso de que logre aprobarlo a lo largo del primer trimestre de 2020, será el presupuesto más madrugador de los últimos años (el récord estaba en el de 2018, que se recibió su visto bueno inicial a finales de marzo). Ahora bien, el gobierno se marcó como reto comenzar este mandato aprobando los presupuestos en plazo para tratar de respaldar su gestión en materia económica. Para ello, escenificó su esfuerzo a finales del pasado mes anunciando que ya había cerrado el presupuesto esbozando, incluso, algunas de las inversiones contenidas en él.

Las fuentes consultadas señalan que el acuerdo con Adelante Jerez está encarrilado. Las propuestas presupuestarias de la coalición de izquierdas están incluidas en el borrador pero ahora bien, hace un mes fijó dos requisitos que debían cumplirse antes de dar un sí: la conversión en pedanía de Cuartillos y la aprobación inicial de una ordenanza que regule los VTC (Vehículos . En ambos trámites, ha habido avances por parte del equipo de gobierno pero no obtendrá el visto bueno a los presupuestos de este formación hasta que haya acuerdos ejecutivos aprobados en pleno. Y estos, por mucho que esté corriendo el gobierno, no podrán plasmarse hasta principios de año, como pronto.

Más lejano está, en cambio, el acuerdo con Ganemos Jerez, que le reclama fundamentalmente una partida de un millón de euros en política de vivienda. El voto de la agrupación es fundamental para obtener los 14 votos necesarios.

ADELANTE A expensas de la ordenanza para las VTC

Adelante Jerez está relativamente satisfecha con los avances realizados por el gobierno en las últimas semanas en la tramitación para que la barriada rural de Cuartillos tenga la catalogación jurídica de pedanía. Así, se ha aprobado en junta de gobierno la segregación de este enclave del distrito rural, se ha realizado la delimitación territorial y se está trabajando en la modificación del Reglamento Orgánico Municipal para dar cabida a este núcleo.

Sin embargo, la coalición mantiene sus reticencias con la ordenanza de los VTC. Su tramitación se ha iniciado pero no podrá llevarse a pleno hasta el próximo mes, como muy pronto. Tal y como marca la normativa, el texto se encuentra actualmente en periodo de consulta pública para que puedan presentarse sugerencias, un trámite que no concluye hasta el 3 de enero. Para Adelante Jerez este gesto no es suficiente y ya le ha comunicado a la alcaldesa, Mamen Sánchez, que no dará un sí al presupuesto hasta que el texto normativo no se apruebe en pleno de manera inicial.

La coalición justifica su postura en la desconfianza hacia el PSOE por los incumplimientos de acuerdos precedentes, de ahí que ahora reclame ese acuerdo plenario para desbloquear el presupuesto municipal. Así, una vez se dé el ‘ok’ al texto por parte de la corporación, Adelante garantiza su sí ya que sus propuestas presupuestarias han sido incluidas en el borrador.

GANEMOS Compromiso en política de viviendas

Ganemos Jerez, por el momento, no ha dado su brazo a torcer en la negociación que mantiene con el ejecutivo para sacar adelante las cuentas de 2020. En este sentido, su mayor reclamación se centra en demandar una mayor apuesta por las “políticas de vivienda”, más allá de las transferencias anuales que hace el Ayuntamiento a la empresa municipal Emuvijesa para poder equilibrar sus cuentas, tal y como explica su concejala Kika González.

La agrupación de electores demanda la reserva de una partida de un millón de euros que iría destinada a medidas para hacer frente a la infravivienda, a la rehabilitación de inmuebles y al fomento del alquiler social. De hecho, esta formación está siendo muy crítica con la última decisión adoptada por el ejecutivo de iniciar un concurso público para adquirir viviendas y que está dotado con un presupuesto de 960.000 euros —actualmente la licitación continúa en el periodo de presentación de ofertas—.

A pesar de que el inicio de esta licitación fue un gesto a Ganemos ya que, según el gobierno, daba cumplimiento a uno de los compromisos que permitieron que esta formación aprobara presupuestos anteriores. En cambio, esta fuerza política se apresuró a señalar que esta licitación desvirtuaba el acuerdo.

El pasado lunes, la alcaldesa ya advertía de la imposibilidad de darle crédito a esta reclamación dado que sería necesaria “darla de baja” de otras partidas. De hecho, calificaba el cambio de “imposible” y aseguraba que en su propuesta de presupuestos se incluía actuaciones en materia de vivienda y que se prevé cofinanciar, junto a la Junta, la rehabilitación de La Constancia.

En declaraciones a este medio, Kika González señala que esta ausencia de políticas en materia de vivienda sigue siendo el “principal escollo” para darle el visto bueno a la previsión contable planteada por la formación socialista. No es el única exigencia ya que plantea también reservar una cuantía económica para una actuación integral en las Casitas Bajas similar a la que próximamente se ejecutará en San Juan de Dios.

Eso sí, la dirigente de esta agrupación vuelve a cuestionar el modus operandi del ejecutivo en la redacción del presupuesto. “Nos han presentado un presupuesto cerrado con escaso margen para nuestras propuestas”, advirtió.

CIUDADANOS En las antípodas de algún acuerdo

El reparto de concejales del plenario jerezano permite al gobierno socialista contar con una alternativa para alcanzar los votos necesarios: Ciudadanos. Sin embargo, el portavoz de esta formación, Manuel Méndez, es tajante al ser preguntado por un hipotético acuerdo presupuestario: “Estamos en las antípodas del sí”.

Para empezar, este grupo insiste en denunciar que aún no cuenta con toda la información del expediente. “Lo último que nos han dado la pasada semana es el capítulo de inversiones pero seguimos sin saber cómo se va a gastar todo el dinero de los jerezanos”, señala Méndez.

Por ello, el partido naranja reclama que cualquier tipo de negociación debe comenzar conociendo “los datos de la liquidación de 2018 y cómo van a quedar las ordenanzas fiscales para saber cómo se van a obtener los ingresos”. Asimismo, Méndez incide en su preocupación sobre la situación financiera del grupo de empresas municipales, especialmente de Comujesa, la mercantil municipal que gestiona servicios tales como los autobuses urbanos o la ayuda a domicilio. “El presupuesto de esta empresa corrobora que está empeorando la situación del ‘holding’ municipal, que cada vez necesita más de transferencias del Ayuntamiento”, sentencia.

Asimismo, cuestiona la “falta” de ejecución del presupuesto. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos señala: “La experiencia nos dice que el PSOEpresenta unos presupuestos muy bonitos donde pone que va a gastar 100 y al final gasta 25”. Para concluir, Manuel Méndez apunta que no espera un acercamiento del PSOE hacia su formación. “Mamen Sánchez ya ha elegido a sus socios, que son Adelante y Ganemos; pero nosotros seguimos abiertos al diálogo”.