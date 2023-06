Bodegas El Maestro Sierra convoca el tercer premio Pilar Plá Pechovierto al Emprendimiento y la Excelencia

Bodegas El Maestro Sierra ha hecho pública la convocatoria para la apertura de candidaturas para la tercera edición del Premio Pilar Plá Pechovierto al Emprendimiento y la Excelencia.

La firma jerezana, que ya concedió un premio específico a la Excelencia en la segunda edición a la figura de Lola Flores, “ha estimado conveniente, tras la experiencia de las dos primeras ediciones, separar los conceptos de emprendimiento y excelencia, dada la dificultad de premiar ambos de manera unificada, para reforzar la faceta del emprendimiento y reconocer la excelencia de manera no obligatoriamente anual”, según recogen las nuevas bases.

Tal y como explica la bodeguera, María de Carmen Borrego Plá, presidenta del jurado que convoca el certamen, “tras dos convocatorias y como fruto de la experiencia de ambas, hemos ido introduciendo pequeños cambios que consideramos que mejoran el certamen. En la segunda convocatoria, abrimos el premio al ámbito nacional e internacional. En esta tercera, hemos separado esos conceptos, tras considerar diversos parámetros, y especialmente la dificultad de valorar de manera unificada el emprendimiento y la excelencia; pues a menudo ésta sólo se logra tras un largo camino de emprendizaje. De tal manera que a partir de la presente edición tendremos dos premios: el Premio Pilar Plá Pechovierto al Emprendimiento y el Premio Pilar Plá Pechovierto a la Excelencia”.

Otra de las novedades que se introduce en las nuevas bases es que el premio al emprendimiento será anual, tal y como se ha venido desarrollando hasta el momento, y mediante la presentación de candidatura. No así el premio a la excelencia, que se otorgará o no, anualmente a juicio del jurado y por unanimidad del mismo, por lo que no será necesario presentar candidatura.

“El proceso es muy sencillo”, ha explicado la bodeguera, “para el premio al emprendimiento, la forma de presentación es la misma de siempre. El otorgamiento del premio a la excelencia se producirá tras un debate y decisión por unanimidad que partirá del propio jurado y al que no hay que postularse”.

Como es habitual, las bases estarán disponibles, al igual que el formulario de solicitud, en la web de la bodega y desde este mismo momento se pueden presentar candidaturas.

El plazo se cerrará el vienes 2 de febrero de 2024, un mes antes de la entrega del premio o los premios que tendrá lugar el 2 de marzo del próximo año.