Brandy de Jerez 1866 y el vino de Jerez Néctar PX, Premios Alimentos de España

El brandy 1866, Brandy de Jerez Solera Gran Reserva de Osborne, y Noé PX de González Byass, de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, han sido reconocidos por el Ministerio de Agricultura con los Premios Alimentos de España en las categorías de bebidas espirituosas y vinos. Por su parte, el queso Don Apolonio Añejo Reserva, de Malagón (Ciudad Real) ha obtenido el Premio Alimentos de España Mejores Vinos 2023 en la modalidad de quesos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este jueves los galardonados de los Premios Alimentos de España 2023 en las categorías de vino, queso y bebidas espirituosas, a través del Boletín Oficial del Estado.

En la categoría de Mejor Bebida Espirituosa con Indicación Geográfica, año 2023, el galardón ha recaído en el 1866, Brandy de Jerez Solera Gran Reserva, presentado por Grupo Osborne.

En cuanto a los vinos, el MAPA ha concedido el Premio Alimentos de España Mejores Vinos 2023 a Gaudium 2018, (DOCa Rioja), de Unión Vitivinícola (La Rioja), en la categoría de vino tinto. En la de vino blanco, ha premiado a Telleira Godello 2022 (DO Ribeiro), de Bodegas Campante (Ourense), y en la de vino rosado, a Salvueros Rosado 2022, (DO Cigales), de Bodegas Hijos de Marcos Gómez (Valladolid). En la modalidad de vino espumoso, se ha premiado al Gran Reserva Brut Nature 2016, (DO Cava), de Rovellats (Barcelona), y en la de vino de licor, al Noé PX, de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, de González Byass, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Mejores quesos

En el caso de los quesos, el Ministerio ha reconocido con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso 2023 a Don Apolonio Añejo Reserva, de Quesos Don Apolonio, de Malagón (Ciudad Real).

Por modalidades, en el caso del queso madurado de vaca, el premio ha recaído en Pazo de Anzuxao (DOP Queso Tetilla), de Lácteos Anzuxao de Lalín (Pontevedra). En la categoría de queso madurado de oveja, ha obtenido el premio Don Apolonio Añejo Reserva, de Quesos Don Apolonio (Ciudad Real). Y en la de queso madurado de cabra, ha ganado Maxorata, (DOP Queso Majorero), de Grupo Ganaderos de Fuerteventura (Las Palmas). Además, en la modalidad queso madurado de mezcla, el galardón ha recaído en Los Cameros, de Lácteos Martínez (La Rioja); y en la modalidad queso madurado con mohos o queso azul, ha ganado Savel, de Airas Moniz (Lugo).