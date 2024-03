De Jerez a El Bulli, la exitosa carrera del jerezano Carlos González de la Peña

El documental 'Big Red' del productor y realizador jerezano Carlos González de la Peña ha ganado la biznaga de plata en la última edición del Festival de Cine de Málaga. 'Big Red' sumerge a los espectadores en las aguas de Cádiz para explorar un arte de pesca milenario.

La participación del chef jerezano Ángel León, del restaurante Aponiente en El Puerto, aporta una perspectiva única a la narrativa, contada en primera persona por los fundadores y trabajadores de Petaca Chico, así como por otros profesionales en este antiguo arte de pesca.

"Ha sido una grata sorpresa. Es un reconocimiento al esfuerzo tanto mío como del equipo. Han sido casi dos años desde que comenzamos a rodar los primeros planos", subraya González de la Peña. Desde 2019 su trabajo se ha centrado más en el sector audiovisual y reconoce que "aquí son procesos muy largos. Desde que tienes una idea, la desarrollas, buscas los apoyos necesarios... Hay que tener mucha paciencia y estar muy alineado con la idea y el objetivo final".

El productor y realizador jerezano de 'Big Red' ha desarrollado su carrera en muchos ámbitos. "Yo he trabajado muchos años con Ferran Adrià en la Fundación de El Bulli en Barcelona. He estudiado Diseño Gráfico y Fotografía en Madrid, pero también hice Cocina en la Escuela de Hostelería de Jerez y hasta he trabajado en varios restaurantes. Finalmente decidí irme a Barcelona porque lo que quería era aunar las disciplinas del Diseño y la Fotografía con la Gastronomía, y mi objetivo era la Fundación de Adrià", cuenta González de la Peña.

Cuando aún la Fundación era algo muy desconocido, el jerezano llamó a la puerta y por casualidades del destino acabó entregando su carta de presentación en mano al propio Ferrán Adrià. El mismo día lo llamaron, comenzó unas prácticas y a los cinco meses firmó un contrato. Durante cinco años ha desarrollado en la Fundación labores de diseñador, investigador y ha coordinado el departamento audiovisual de la prestigiosa entidad.

En 'Big Red' también está el toque jerezano de Ángel León: "Carlos León (hermano del chef y antiguo compañero del colegio de González de la Peña) me llamó cuando se enteró de que dejaba Barcelona y quisieron contar conmigo para muchos proyectos, y entre ellos tenían la idea de hacer algo con el atún. Así que desarrollé la idea, la puse en común con ellos y salió. Trabajar con Ángel siempre es un placer, al igual que con Toshio Tsutsui. Me lo han puesto todo muy fácil, tienen unos conceptos muy potentes y eso apoya a que lo que hemos contado tenga fuerza".

Cabe recordar que este trabajo audiovisual está protagonizado por los cocineros Ángel León y Toshio Tsutsui, con la participación activa de la empresa conileña Petaca Chico. Producida por Cooker Stories, la productora especializada en gastronomía y alimentación que fundó el realizador jerezano en 2019 con Marta Lojendio, también productora y directora de arte de 'Big Red', y cuenta con la fotografía de Consuelo Ramos.

En 'Big Red', el jerezano Carlos González de la Peña profundiza en la cultura del atún rojo salvaje de almadraba, desde sus artes de pesca pasando por el recetario popular y la tradición. En ella se hace una inmersión en los secretos del atún rojo de almadraba y en su relación con el ser humano, su sistema actual de captura, su uso en la cocina barbateña, el intercambio cultural y gastronómico existente entre occidente y Japón para terminar en un genuino asado marino.

A recorrer festivales y otros grandes proyectos

Tras el paso por el Festival de Málaga ahora 'Big Red' quiere hacerse un hueco en otros escenarios. González de la Peña cuenta que "ahora el documental comenzaremos a moverlo en otros festivales y quizás lo presentemos en el Festival de Cine de San Sebastián, aunque sea un corto".

"Sí que tenemos una idea, que es más amplia, que sería hacer de 'Big Red' un capítulo de una serie en la que hablemos de un animal importante en el mundo de la gastronomía y asociarlo a un chef internacional", declara el jerezano.

Además, adelanta otro gran proyecto que se titula 'The dish' (El Plato). "Tenemos hecho ya el piloto sobre la paella y aquí lo que hacemos es una serie documental de 10 capítulos en la que hablamos de los platos más importantes de la gastronomía española", avanza González de la Peña, esperando que el proyecto pueda llegar al máximo público posible.

Tras diez años en Barcelona y dos viviendo en Arcos, Carlos y Marta Lojendio decidieron hace un año quedarse en Jerez: "Yo soy de aquí y Marta es sevillana y estamos muy contentos aquí". El jerezano no para y entre tantos proyectos que tienen en marcha, se ha puesto a estudiar un máster de TVE para meterse más en el mundo de la ficción. "La gastronomía y el ámbito documental me siguen gustando muchísimo, pero me encanta contar historias, así que estoy aprendiendo a escribir guiones. Al final lo que estoy haciendo es un máster de 'showrunner', un perfil que abarca no sólo la dirección, sino la producción, escritura de guion... Es un perfil de creador muy ambicioso", declara. Seguro que sumará nuevos éxitos pronto.