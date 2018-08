Ceain atiende durante 2017 a más de 1.710 personas migrantes

Ceain dio a conocer ayer su balance anual sobre las acciones que desarrolla en la ciudad. En concreto, en su informe recoge que la población migrante en Jerez, según datos del padrón municipal, se incrementó un 0,35% a lo largo de 2017. En total, un 3,53% de las personas empadronadas en Jerez son de origen extranjero (7.516 personas), si bien hay que tener en cuenta que en estas cifras no están incluidas las personas nacionalizadas, cuyo número representa ya un 25% de las personas atendidas por Ceain. Se trata, según apunta esta ONG, de un dato relevante dado que "un cambio administrativo como es la adquisición de la nacionalidad afortunadamente no elimina la diversidad, denotando que la sociedad jerezana es cada vez más plural, lo cual es una buena noticia para nuestro desarrollo socioeconómico y cultural". No obstante, aclara que "tampoco lamentablemente es garantía de inclusión social, puesto que algunas de estas personas siguen teniendo problemas específicos añadidos derivados de la falta de redes de apoyo social o familiar, la estigmatización sociocultural, etc. que hace que sigan precisando de nuestro apoyo".

Desde Ceain recuerdan que el 27,9% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social, según el VII Informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que toma como referencia el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), propuesto por la Unión Europea. En este contexto, "del que Jerez no es ajeno, las personas más vulnerables son los menores, las mujeres, las personas mayores y los jóvenes ex tutelados". Aseguran, además, que para la población migrante extracomunitaria la situación es "aún peor". Dos de cada tres personas extranjeras procedentes de fuera de la UE (63,9%) están en situación de pobreza y/o exclusión social. De hecho, "las personas migrantes que viven en Jerez siguen estando expuestas a factores de vulnerabilidad añadidos a la situación de precariedad socioeconómica, debido a las escasas redes familiares y sociales de apoyo, las dificultades derivadas de la documentación y a las situaciones de discriminación".

De las 1.710 personas atendidas en el Área Social y el Área de Formación y Empleo de la entidad, el 41% procede de Latinoamérica, el 37% del continente africano, un 15% de la Unión Europea, un 5% del resto de Europa y un 1% de Asia. Las principales nacionalidades de las personas atendidas por la ONG en 2017 han sido, por este orden: Marruecos, Bolivia, Venezuela, Honduras, Colombia, Senegal, Ucrania, Argelia y Mauritania (datos porcentuales en la memoria). En estos datos hay que tener en cuenta el número creciente de nacionalizados.

En total, Ceain atendiendo en el Área Social a 673 personas, desarrollándose 64 itinerarios de inclusión social y valorando y concediendo 89 ayudas directas.

Las principales demandas que se ha atendido desde el Área Social de Ceain durante 2017 han sido: regularización de la situación documental, asistencia jurídica, apoyo para acceder a una vivienda, empleo, acceso a asistencia sanitaria y ayudas de emergencia social relacionadas con manutención, documentación, desplazamientos, etc.

"Una pieza clave en nuestra atención es la mediación y acompañamientos para facilitar el acceso a recursos de la comunidad, orientar en claves socioculturales y realizar seguimiento en los casos especialmente vulnerables", resaltan desde la ONG.

Esta área tiene como finalidad mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de las personas más vulnerables que necesitan de un mayor apoyo para facilitar su integración sociolaboral, perfiles como los enumerados a continuación:

-Mujeres inmigrantes con responsabilidades familiares no compartidas en riesgo de exclusión social. "Para muchas la única opción es trabajar en el sector del empleo doméstico, dándose situaciones de precariedad, trabajo en economía sumergida, con bajo nivel de ingresos y sin cobertura de protección social, siendo éste el sustento de toda la unidad familiar", apuntan.

-Jóvenes extutelados, que finalizan su estancia en centros de menores al alcanzar la mayoría de edad. En este caso, "cuentan con escasa formación pero una alta motivación para iniciar un itinerario formativo que les capacite para incorporarse al mercado laboral". Para que estos itinerarios tengan viabilidad, Ceain los complementa con otros recursos existentes en el territorio que cubren necesidades de alojamiento y manutención.

-Desempleados/as de larga duración que han agotado las prestaciones económicas.

-Inmigrantes en situación irregular, que sobreviven en situaciones de gran dificultad cuyo primer reto es conseguir su regularización tras tres años de residencia en España. En total, 516 personas han recibido orientación, se han llevado a cabo 159 itinerarios personalizados de inserción, 86 personas han participado en acciones formativas ocupacionales, se han realizado 18 acciones formativas prelaborales y 172 personas han conseguido la inserción laboral gracias a un trabajo de colaboración con 30 empresas.

Un total de 710 menores, 102 familias y 11 centros educativos han participado en los proyectos socioeducativos desarrollados por Ceain en 2017, encaminados a favorecer el éxito educativo, promoviendo la igualdad de oportunidades y apoyando el desarrollo social y educativo de los niños y niñas, jóvenes y sus familias.

En esta área "es fundamental el trabajo en colaboración con los centros educativos, servicios sociales, salud, entidades sociales, AMPA, familias, etc".

Por otra parte, sólo en el marco del Proceso Comunitario Intercultural de la Zona Sur, participaron durante al pasado año 1780 personas en más de 300 acciones comunitarias.