“La Ciudad de la Justicia es una entelequia pero a Jerez le hace falta”

De lo que facturan los abogadores en el Turno de Oficio, el Colegio se lleva el 10% para gastos de infraestructuras; “Si no se está pagando bien, si se nos paga una migaja, el 10% es una migajita . Y la Junta se ahorra todo lo que supondría tener una oficina, vigilancia, personal... Tiene una ‘administración’ subcontratada que es el Colegio de Abogados”, añade Escudier, que subraya que “llevamos diez años sin actualizar nuestro baremo ; siempre que hablamos de la Justicia Gratuita los jueces te dicen que hacemos un trabajo brutal, el mejor halago que te pueden decir en un juzgado es decirte que eres igual de pesado siendo abogado de oficio que con un cliente de pago, y te lo aplaude todo el mundo, pero tenemos que ponernos a llorar” para denunciar su situación y reivindicar mejoras.

También reclama que “las ejecuciones, tanto civiles como penales, las trabajamos, y es lo que tiene más trabajo, y no se nos abona nada; se nos abona a partir de los dos años pero cuando hacemos un juicio se dicta una sentencia, si no se cumple el abogado tiene que ejecutar esa sentencia y lo hacemos totalmente gratis a fecha de hoy, y por eso este Colegio está luchando para que eso se nos abone”.

Angélica García , diputada tercera del Colegio y presidenta de la Comisión del Turno de Oficio, añade que “desde el Colegio de Abogados de Jerez hemos estado luchando para que tengamos más abogados de guardia porque son necesarios para nuestra localidad, y se ha conseguido ya que por lo menos en Violencia de Género tengamos también no solamente de lunes a viernes sino también fines de semana y festivos, y estamos luchando para que a este Colegio se nos asigne ya a principios de año muchísimas más guardia”.

Eso “es ridículo. Eso nos lo tenemos que plantear desde los colegios, subir el baremo de lo que nos están pagando e incluir lo que no nos están pagando. No está resuelto qué pasa con los macrojuicios, las macrocausas son cada vez más normales; no está bien cubierto los asuntos de 20.000 folios, de 40.000 folios; las visitas a prisión solo se te pagan dos... Hay que mejorar, se está trabajando en ello y el tema de la guardia, que parece una realidad que tendremos a partir del 1 de enero, es tener cinco abogados de guardia permanentemente en Jerez : para detenidos, para juzgados, para extranjería, para menores y para violencia de género. Cada día del año habrá cinco profesionales que han hecho el grado o la carrera, el máster o el curso de prácticas jurídicas, que han estado colegiados tres años y que después de eso, pueden ya llevar asuntos del Turno de Oficio, para lo que tienen que pagarse la formación específica que exigen algunas materias y estar dado de alta, tener su despacho y todo eso”.

Federico Fernández, decano del Colegio de Abogados de Jerez , subraya que “la Ciudad de la Justicia de Jerez es una entelequia pero cuando yo entré de decano tuve reuniones con la alcaldesa, he tenido reuniones con la Junta de Andalucía, he tenido reuniones con la Justicia y todos queremos una Ciudad de la Justicia , con lo cual creo que deberíamos conjugar todas las fuerzas y todos los deseos de todo el mundo para conseguirla”.

Bloc de notas

El segundo Congreso del Turno de Oficio, en Jerez. Málaga albergó recientemente el primer congreso del Turno de Oficio de los colegios de abogados andaluces (CADECA) y el próximo será en Jerez, probablemente los días 1 y 2 de junio de 2023. Cabe recordar que el decano del colegio jerezano, Federico Fernández, es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, elegido recientemente.

Formación continua. Una de las aspiraciones y objetivos del Colegio de Abogados de Jerez es procurar que la formación no suponga un lastre económico: “Nos hemos marcado en esta junta de gobierno que por lo menos la formación no cueste, que esa formación que es obligatoria por ley que no nos cueste. Estamos alcanzando acuerdos, unas veces con la administración andaluza, otras con el propio Ayuntamiento, intentamos fusionar nuestras jornadas formativas con alguna de la administración”, explica Alberto Escudier.

Petición de un equipo psicosocial en Jerez. Tanto en los asuntos de Familia como en los de Violencia de Género “es muy común pedir una prueba que se llama ‘Informe del equipo psicosocial’. Ahora mismo hay uno en Cádiz y otro en Algeciras, a alguien que se esté divorciando en Jerez lo mandan a Cádiz o a Algeciras para que lo vea el equipo psicosocial y con un retraso de un año... Eso está retrasando enormemente el dictado de sentencias y vamos a insistir en que Jerez tenga uno de estos equipos que dé servicio a Jerez y su comarca y que acelere de algún modo y agilice la atención a todos los clientes de los juzgados tanto de Familia como de Violencia y en buena parte de los del Turno de Oficio”, explica Escudier;Pilar Moreno apuntilla que “no tiene razón de ser que estando el juzgado en Jerez estos equipos estén en Cádiz y en Algeciras”.

Violencia de Género. El Colegio de Abogados de Jerez prevé en 2022 unos 600 casos como mínimo, “y eso con un solo juzgado es algo a tener en cuenta. Jerez, por sus dimensiones, es una de las pocas ciudades que tiene un juzgado específico de violencia sobre la mujer, que solo en designaciones del turno ya tiene más de 600 casos, sin contar además que ese juzgado tiene una vis atractiva que trae los procedimientos de divorcios, de modificación de medidas, de guardia y custodia de hijos comunes y demás que se tienen que traminar ahí”.

Mejoras en la tramitación. La gestión administrativa de las solicitudes de Justicia Gratuita ha mejorado, lo que agradecen tanto los letrados como los ciudadanos. “La subcontrata de la Junta es en todo: el solicitante va al colegio y la administración no sabe absolutamente nada hasta que nosotros le presentamos el expediente lo paga. La gestión la hace el colegio y ahora se ha conseguido que el sistema de comunicación, que antes era literalmente un mensajero llevando los expedientes a Cádiz, que se tramite a través de un sistema digital que tiene la administración compatible con el nuestro y que además da una serie de accesos para que se compruebe si la persona da los requisitos en un solo acto”, lo que evita que el abogado de oficio empiece a trabajar y luego la Comisión Provincial dictamine que esa persona no tiene derecho a la Justicia Gratuita; entonces, “el abogado tiene que cobrar a esa persona si puede... Lo ideal es que la administración sea la que pague y la que se pelee con esa persona”, explica Escudier; “Para los ciudadanos también es un paso adelante porque “solo tiene que venir con su DNI, no se le pide ningún otro documento, ya todo se gestiona a través del colegio, de ese expediente digital”, añade Angélica García.