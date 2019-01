¿Comujesa tiene permiso para gestionar los autobuses urbanos?

Ciudadanos ha puesto en duda de que la empresa municipal Comujesa esté explotando legalmente el servicio de autobuses urbanos al carecer del título de capacitación de transporte que establece la normativa sectorial. En cambio, el gobierno local considera que la mercantil pública no requiere cumplir con este requisito al ser una competencia que está obligada a prestar. Aun así, el ejecutivo se ha comprometido a preguntarlo la próxima semana al Ministerio de Fomento.

La advertencia ya fue realizada por esta formación en un pleno celebrado en noviembre y ahora la ha vuelto a realizar en la reunión del consejo de administración de la sociedad pública celebrada en la mañana de este jueves. En ella, el edil Carlos Pérez volvió a preguntar si algún responsable de la sociedad municipal cuenta con el título de capacitación de transporte que marca la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

La normativa establece que las empresas que se encarguen del transporte público de viajeros deben contar con un título de competencia profesional. Ahora bien, esta habilitación no debe estar en posesión de la empresa sino que, en el caso de una mercantil totalmente pública como Comujesa, debe tenerla algún directivo.

Por este motivo, hace aproximadamente un mes el edil de Ciudadanos, que es también consejero de la empresa municipal, preguntó quién tenía este título. El delegado de Movilidad, José Antonio Díaz, le respondió que una empresa municipal como Comujesa no tiene que cumplir con este requisito al gestionar este servicio de manera directa —lo hace la sociedad municipal mediante una encomienda de gestión— al ser una competencia de obligada prestación por parte del Ayuntamiento.

Sin embargo, esta respuesta no convenció a la formación naranja que, tras esto, se puso en contacto con la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento para preguntar si una empresa pública como Comujesa está exenta de contar con este título. La respuesta fue meridianamente clara: la ley de transporte no incluye exención alguna para empresas municipales.

Por este motivo, el asunto volvió a llevarlo al consejo de administración de Comujesa de este jueves. Pérez, en un comunicado alertó de que la empresa municipal podría estar incurriendo en una infracción muy grave de la normativa con sanciones que podrían llegar hasta los 6.000 euros.

En cambio, en declaraciones a este periódico José Antonio Díaz incidió en que el Ayuntamiento no está obligado a cumplir con este precepto. Es más insistió en que no hay ningún informe técnico que advierta de la necesidad de contar con esta titulación. "En 2014 el PP municipalizó el servicio y no hubo ningún informe que dijera que se necesitara esto", agregó.

Asimismo, aseguró que parte de esta ley estatal fue anulada por el Tribunal Constitucional y que en ningún momento el Ayuntamiento ha sido apercibido por este asunto por parte de Fomento. De hecho, puso como ejemplo de que el transporte público jerezano recibe anualmente una subvención estatal para hacer frente al déficit económico que arrastra el servicio. "Para recibir la subvención nos piden todos los papeles", dijo Díaz.

Ahora bien, dicho esto, "y para despejar dudas", apuntó que se hará una consulta sobre este asunto al Ministerio de Fomento. De hecho, la alcaldesa, Mamen Sánchez, se comprometió en la reunión del consejo de administración de Comujesa a "preguntarlo personalmente" el próximo martes en Madrid al Ministerio aprovechando que pasará varios días en la capital para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y para mantener varias reuniones con el Ministerio de Hacienda.

Comujesa, una empresa 100% municipal (es el acrónimo de Corporación Municipal de Jerez), comenzó a explotar el servicio público de autobuses urbanos en mayo de 2014 tras los graves problemas con la anterior empresa concesionaria, Urbanos Amarillos, que obligó al Ayuntamiento al secuestro administrativo de la concesión por las enormes deficiencias que arrastraba este servicio público.