El PSOE acusa a Pelayo de uso "partidista" de la FEMP

La visita que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, realizó en la jornada del lunes a Galicia en su calidad de presidenta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha sido cuestionada por el PSOE al acusarle de utilizar a esta institución en la campaña del PP para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Los reproches han sido del portavoz del PSOE en este órgano, Javier Ayala.

García-Pelayo tuvo el lunes un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López Diéguez. Tras el encuentro con el máximo responsable de la administración autonómica gallega, la FEMP emitió un comunicado donde se incidió en la necesidad de llevar a cabo de manera simultánea la negociación de los sistemas de financiación local y autonómico, así como destacó el “apoyo histórico” que el gobierno gallego “está prestando a los concellos”.

Así, además de la necesidad de que se acometan medidas frente a la despoblación, ambos incidieron en la necesidad de “cubrir desde el Estado” las plazas de habilitados nacionales que se encuentran vacantes en los concellos gallegos.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron censuradas por el PSOE que considera que se está haciendo una utilización partidista de la FEMP. En un comunicado, el representante socialista señaló que "no es explicable" que en plena precampaña de las elecciones gallegas la presidenta de la FEMP organice un encuentro en Santiago de Compostela con el presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, para hacer declaraciones de apoyo a su partido.

"No es entendible que utilice la Presidencia de la FEMP para jugar a la política nacional siguiendo constantemente el argumentario de Génova criticando la política del Gobierno de España", criticó.

Asimismo, le reprochó que la presidenta de la FEMP no tuviera un encuentro con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP)", que es del PSOE. Por ello, el representante socialista, que es alcalde de la localidad madrileña de Fuenlabrada, concluyó señalando: "Ya está bien de manipulación y utilización partidista ; de esta manera se complica el futuro de la FEMP y se rompen los consensos construidos durante todos estos años, por el empeño de su presidenta y de su partido".

Mientras tanto, el PSOE de Jerez también criticó esta visita a Galicia. En un comunicado, el portavoz municipal de la formación, José Antonio Díaz, aseguró que la ciudad “tiene una alcaldesa de eventos y de momentos porque sólo está en Jerez para actos puntuales”. Al respecto, dijo: “No está en la gestión por eso está aumentando la deuda, no paga a las empresas, no paga a los proveedores, no gestiona la limpieza de los barrios, no soluciona los problemas de inseguridad y por eso está aumentando el gasto de personal y quiere subir los impuestos, en definitiva, no está en Jerez, no se entera de nada”.