Cultura estudia hacer una modificación presupuestaria para dar una subvención al Villamarta

El Ministerio de Cultura está estudiando la posibilidad de realizar una modificación presupuestaria para poder conceder ya las subvenciones que anualmente asigna a teatros como el Villamarta. El anuncio fue realizado por el ministro José Guirao en la tarde noche de este sábado en el coliseo jerezano donde mantuvo una reunión con peñas y artistas, además de asistir al espectáculo de Mercedes Ruiz.

Aunque no pudo garantizar que se pueda llegar a hacer, más si cabe ante el escaso tiempo de legislatura que queda, explicó que una de las consecuencias de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya podido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado es que no se puedan convocar este tipo de ayudas.

Desde hace años, el Teatro Villamarta —antes a través de la fundación que llevaba su nombre y ahora con la Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez (Fundarte)— concurre a la línea de ayudas que realiza el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), un órgano dependiente del Ministerio de Cultura. Al no haber presupuesto estatal aún, este ente no ha podido publicar la convocatoria para que el teatro Villamarta, como otros, pueda presentar su solicitud a esta línea de ayudas. “Vamos a intentar a ver si podemos hacer modificación presupuestaria; a ver si da tiempo”, dijo.

José Guirao aseguró que el Villamarta “es un teatro que merece” el apoyo del Ministerio de Cultura. Así, avaló la programación del espacio escénico jerezano señalando que hace “una gran labor”. “Hay una serie de teatros fundamentales de Andalucía y el Villamarta lleva muchos años dentro de este grupo”, sentenció. Cada año el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música promueve unas ayudas a la danza, la lírica y la música a las que se opta de manera competitiva; el Villamarta, desde hace años, está dentro del grupo de gestores de espacios escénicos beneficiarios.

El pasado año, Fundarte recibió 110.000 euros en dos líneas de ayudas, una de 80.000 euros para el apoyo al Festival de Jerez y otra de 30.000 euros para su programación lírica. Este importe es similar a la concedida en los tres ejercicios precedentes.

Guirao no pudo concretar cómo se podrá ejecutar esta modificación y si dará “tiempo” debido a la convocatoria de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Así, explicó que, al no contar con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados, obliga a que “los proyectos tengan que ser tensados para ver sobre la marcha si lo podemos hacer en poco tiempo y arreglarlo”.

Por otro lado, el ministro de Cultura quiso refrendar a Jerez como referente en el mundo del flamenco — “nadie duda de que Jerez es el centro mundial del flamenco”, dijo—y destacó el papel del Festival al fomentar su “difusión nacional e internacional”, de ahí que apuntara que esta cita “merezca todo nuestro apoyo”.

El ministro, finalmente, mostró su deseo de que salga adelante el proyecto de Museo del Flamenco de Andalucía que se proyecta en la plaza Belén.

Por su parte, la alcaldesa manifestó que es “un honor que el ministro venga a apoyar nuestro Festival de Jerez porque, además, ha querido tener un encuentro con las peñas flamencas y con los artistas que actúan”.