Denuncia una espera de 30 horas en Urgencias del hospital de Jerez por falta de camas

Un paciente ha denunciado la espera de 30 horas en la sala de tratamientos de Urgencias del hospital de Jerez hasta que pudieron darle una cama en Cardiología. Según el relato de este paciente, después de acudir hasta en seis ocasiones a Urgencias por motivos cardiológicos, a las siete de la tarde del pasado domingo fue por séptima vez, aunque hasta la una de la madrugada no dieron la orden de ingreso. No obstante, transcurrieron otras 24 horas hasta que finalmente a la una de la madrugada del pasado martes le subieron a la planta cuarta, porque la de Cardiología se encuentra cerrada por las obras de reforma que se están realizando este verano.

Este paciente ha criticado que en el tiempo que permaneció en la sala de tratamientos de Urgencias esperando una cama "los enfermos permanecían apilados" entre ésta y otra sala "completamente abarrotadas” y califica la situación de caos.

Explica que llegó a las Urgencias en una ambulancia "con taquicardias y peligro de infarto debido a mi cuadro previo" y que , aún así, tardaron tres horas en atenderle. "Mientras tanto la sala de espera estaba a rebosar de pacientes viviendo situaciones de estrés bastante considerables. La gente estaba desquiciada, viviéndose momentos de tensión entre pacientes y personal sanitario y todos en esa sala tan colapsada teníamos el estrés por las nubes".

Una vez ya en la sala de tratamientos, donde pasó la primera noche, esperando el ingreso en planta, la situación, según comenta, no era mejor. "Ruidos, molestias, pacientes aquejando su dolor, gente pasando. Pasaban las horas y aquí nadie del personal sabía nada, nadie sabía ni qué día ni cuándo podrían darnos cama, y estábamos pacientes con patologías de cierta gravedad viviendo situaciones de estrés muy altas, además de una falta de privacidad enorme al exponernos a decenas de pacientes cada hora".

Según su denuncia, a su lado estaba una mujer mayor "que acababa de sufrir un infarto, y estaba rodeada de personas con otras patologías de mucha menor importancia, y entre ruidos y una sala completamente abarrotada. La mujer se quejaba de lo mal que lo está pasando y tampoco sabían decirle cuándo subiría".

La delegación territorial de Salud ha tildado de "relato sesgado" la denuncia de este paciente y considera que puede generar entre la población una "injusta inquietud". Argumenta que el hospital de Jerez "está realizando una intensa y efectiva gestión de camas a diario, que está permitiendo el ingreso de los pacientes que lo precisan en plazos de espera razonables". El SAS asegura también que el pasado lunes el servicio de Urgencias presentó "una actividad asumible, con disponibilidad de camas y sillones –en torno a un 50%".

Por otro lado, la Administración sanitaria, que en ningún momento niega la larga espera denunciada por este paciente, sí cuestiona algunas de sus críticas como las realizadas al triaje o clasificación que se hace de los enfermos para priorizar su atención. "En un centro sanitario prevalece el criterio clínico, no las opiniones ajenas, y, concretamente, en Urgencias, los pacientes son clasificados según su gravedad y atendidos por profesionales capacitados y formados para esta labor. En el caso de los médicos en formación son además tutorizados por los adjuntos responsables", recalcan desde el SAS.

El caso concreto de este paciente, según la Administración sanitaria, fue valorado la mañana del lunes por el equipo médico en la citada Comisión de Camas, en la que se analizan las características clínicas y prioridades de todos los pacientes pendientes de ingreso. Agrega que el paciente acudió a Urgencias asintomático, "fue valorado por el facultativo responsable con estudios que se le realizaron los días previos y se le explicó la conveniencia de realizar un ingreso programado, que no urgente, a lo cual se negó".

El SAS lamenta que "la divulgación de información no veraz provoca desánimo y desilusión en este colectivo de profesionales sanitarios" y muestra su agradecimiento a los trabajadores del hospital y especialmente a los de Urgencias "por su esfuerzo diario y permanente".

Tras la respuesta del SAS a la denuncia, el usuario, que ha preferido mantener el anonimato, indicó que dispone de un informe de Urgencias del viernes pasado en el que un médico "nos escribe que el paciente acudirá el próximo domingo por la tarde para ingreso. Nos ofrecieron el ingreso desde Urgencias ese mismo viernes, pero que como caía en fin de semana era mejor que viniéramos el domingo porque no nos vería ningún especialista hasta el lunes. Así tal cual y así lo hicimos". Niega además que no tuviese síntomas. "Es totalmente incierto. Una cosa es estar asintomático y otra que el personal no supiera encontrar qué tenía y qué tengo. Se limitaron a hacer las mismas pruebas en las siete veces que vine, en vez de ampliar el abanico de posibilidades y de estudios".