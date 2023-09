Denuncia a una inmobiliaria de Jerez por presunta estafa

Juan Serrano, vecino de Jerez, ha denunciado a una inmobiliaria de Jerez por presunta estafa asegurando que entregó 11.030 euros a cuenta de la compra de una vivienda pero al decidir adquirir otro inmueble no le devolvieron el dinero, y eso después de que la persona que le atendió en la oficina le asegurase que si finalmente no se efectuaba la operación le devolverían el dinero.

Serrano explica que se interesó en una vivienda cuya venta gestionaba la inmobiliaria denunciada, en la que la mujer que le atendió le solicitó 4.530 euros en concepto de señal como parte del pago de la compra; luego, desde la inmobiliaria le volvieron a llamar para pedirle -la misma persona, puntualiza Serrano- 3.500 euros en concepto de comisión por la mediación de la compra; ese mismo día (22 de diciembre de 2022), la mujer que le estaba gestionando la compra de la vivienda le solicitó 3.000 euros en concepto de señal para la reserva de la vivienda en venta, según reza en la denuncia.

Añade Serrano que la gestora de la inmobiliaria que le atendió le solicitó todos los pagos en efectivo, asegurándole que el dinero no se iba a perder y que en el caso de no realizar la compra le sería devuelto. Pero 15 días después del último pago Juan Serrano se personó en la inmobiliaria para manifestar que no quería seguir adelante con la compra ya que había encontrado otra más económica. La gestora le manifestó textualmente, según consta en la denuncia, "Juanito, tú no te preocupes que en unos días te devuelvo el dinero".

Transcurridos unos días sin saber nada de la inmobiliaria, el denunciante volvió a las oficinas y esta vez le atendió un hombre que le dijo que la mujer que había estado realizando la gestión de la compra de la vivienda ya no trabajaba allí, que se había dado de baja y se había marchado. Serrano solicitó el reembolso del dinero entregado a cuenta para la compra de la vivienda pero la respuesta de la inmobiliaria fue negativa.

"Tú haz lo que quieras y dónde te dé la gana, en la inmobiliaria no te vamos a devolver un duro", asegura Serrano que le dijeron y así consta en la denuncia, además de que fue expulsado de la oficina de malas formas. En la denuncia, Serrano aporta copias de los tres recibos de los pagos realizados, así como copia de la propuesta de compraventa del inmueble según consta en el atestado policial.