La Junta de Andalucía aprueba ahora la ampliación de Bodegas Williams

La Junta de Andalucía aceptará finalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad que permitirá a Bodegas Williams & Humbert ampliar sus instalaciones. La propuesta, promovida por el Ayuntamiento, había sido tumbada meses atrás por la Consejería de Fomento al emitir un informe desfavorable sobre la reclasificación urbanística propuesta.

Tras esto, tanto el Ayuntamiento —en ese momento gobernaba el PSOE— como la empresa bodeguera presentaron sendos recursos que, según lo anunciado este martes por la formación socialista, han sido aceptados. De este modo, el cambio del planeamiento urbanístico podrá llevarse a cabo una vez se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La pretensión de Bodegas Williams es de destinar estos terrenos para ampliar su unidad de embotellamiento.

Los terrenos que se pretendían reclasificar se encuentran ubicados a espaldas de las instalaciones de Bodegas Williams en la autovía de El Puerto, en la zona sur de la ciudad. El enclave, denominado Rancho de Raho y que tiene una superficie de más de 247.000 metros cuadrados, está catalogado actualmente como suelo urbano no consolidado.

Mientras, la propuesta contemplaba una reclasificación urbanística con el objetivo de "facilitar" el desarrollo de estos suelos que en parte están afectados por un arroyo (el arroyo de La Loba, que evacua en la Laguna de Torrox) y por la correspondiente zona de servidumbre de dominio público hidráulico. El nuevo ordenamiento, que contó con el respaldo mayoritario del pleno municipal tanto en su aprobación inicial como en la provisional, planteaba, por un lado, declarar como suelo no urbanizable la zona del arroyo, así como los espacios declarados inundables. Mientras, se catalogaba como suelo urbano consolidado la parte de terreno situado junto a los complejos bodegueros. De este modo, se reducía ligeramente la edificabilidad máxima permitida —en torno a unos 101.000 metros cuadrados de techo—.

Por el momento, no han trascendido los argumentos aceptados por la Junta de Andalucía para dar vía libre ahora la propuesta ya que en su momento determinó que estos suelos no podían tener esta catalogación al no cumplir con los requisitos urbanísticos para ello (fundamentalmente por no estar urbanizados). Incluso consideraba que no estaba suficientemente justificada la eliminación de las cargas urbanísticas al promotor. En cambio, el Ayuntamiento alegó que la propuesta no contemplaba la ejecución de un nuevo polígono, sino que el futuro desarrollo aprovecharía las infraestructuras ya existentes al ser una ampliación de las instalaciones.

La aceptación del recurso presentado fue dado a conocer por el PSOE que le reprochó a la Junta de que bloqueara la propuesta de manera “sistemática durante casi dos años”. La resolución se produjo en julio aunque, hasta el momento, no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El PSOE, a través de su portavoz, José Antonio Díaz, señaló que esta decisión “demuestra” que, por un lado “la Junta paralizó este proyecto por intereses políticos del PP y de [María José García-] Pelayo que no quería que se iniciara un proyecto industrial para Jerez antes de las elecciones municipales y el segundo hecho demostrado es que la Junta está haciéndole daño a Jerez impidiendo una inversión que genera valor añadido, creación de empleo y consolidación de la industria bodeguera”.