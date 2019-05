Ustea espera que Educación no ceda al “chantaje de los padres” de la escuela infantil ‘Primavera’

La sección sindical de Ustea ha anunciado que pedirá explicaciones al delegado de Educación "sobre la actitud de la directora de la escuela infantil 'Primavera'" y para conocer la veracidad "del supuesto apoyo de la directora a los padres que han amenazado con boicotear a una trabajadora técnica superior de Educación Infantil de ese centro ubicado en la barriada San Valentín".

De confirmarse ese apoyo, Ustea asegura que pedirá la destitución inmediata de la directora, Mercedes Salas Ferro, "ya que ocupa un puesto de libre designación de la Junta de Andalucía y no es congruente mantener a una directora que contraviene decisiones judiciales ni resoluciones administrativas de la mismísima Consejería de Educación".

Ustea añade que, según la información que ha recabado, "esta directora fue nombrada sin tener la titulación exigida en la propia relación de trabajos de la Junta de Andalucía". Ustea lamenta que "el nuevo Gobierno de la Junta mantenga a algunos directores que no reúnen los requisitos académicos para ejercer sus puestos. Sin embargo, la trabajadora injuriada no es maestra sino técnica de Educación Infantil, que es la titulación requerida para su trabajo en dicho ese centro".

El sindicato mantiene que hace apenas dos meses su técnico de prevención visitó las instalaciones de esa escuela infantil "porque había trabajadoras que se sentían inseguras y presionadas por parte de la directora del centro. Algunos ex trabajadores de esa escuela infantil han confirmado el despotismo con que la directora los ha tratado y que eso ha sido la causa de la petición de traslado por parte de ellos".

Ustea confía en que Educación no ceda "ante el chantaje de los padres", que han amenazado con no llevar a sus hijos al centro público al reincorporarse este lunes la docente, ya que "el Juzgado ha archivado la causa porque no ve fundamento en la denuncia".

Por otro lado, Ustea interpreta que todo ha sido "una maniobra" de la directora y los padres "para que siguiera la trabajadora sustituta en el centro, aunque en las contrataciones de los trabajadores públicos andaluces afortunadamente ni padres ni directores pueden intervenir".