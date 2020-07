Espinar: “Jerez ha perdido más de 3 millones por la falta de publicidad en Onda Jerez”

“El tercer ayuntamiento con mayor deuda financiera de España pierde cada día que pasa 1.500 euros diarios de ingresos porque Mamen Sánchez no es capaz, o no tiene interés, en sacar a licitación y adjudicar la publicidad de Onda Jerez RTV”. Esta es la denuncia que ha realizado el PP de Jerez, lamentando “la nefasta gestión del PSOE de Mamen Sánchez que en estos 5 años de gobierno ya ha hecho perder a Jerez más de 3 millones de euros por la falta de ingresos por publicidad en Onda Jerez”.

El concejal popular Jaime Espinar ha puesto de relieve que en el último lustro, el gobierno municipal “solo ha sacado a licitación una vez y con condiciones inasumibles la publicidad de Onda Jerez, sin que haya vuelto a sacar a concurso esta fuente de ingresos”.

“¿Cómo le explica Mamen Sánchez a los jerezanos que tiene que devolver 5 millones de euros de planes de empleo diciendo que no tiene dinero y mientras pierde 3 millones de euros de ingresos porque no quiere o no es capaz de licitar la publicidad? ¿Cómo le explica Mamen Sánchez a los jerezanos que ha aumentado en 260 millones la deuda financiera del Ayuntamiento y pierde 3 millones de ingresos?”, ha pregunta el edil popular.

Por todo ello, Espinar ha lamentado que “la incapacidad de Mamen Sánchez haga perder diariamente ingresos al Ayuntamiento, aunque visto el histórico de esta licitación, también podría pensarse que el PSOE de Mamen Sánchez no tiene interés alguno en que Onda Jerez ingrese dinero por publicidad”.