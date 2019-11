La segunda estrella Michelín sobrevuela Jerez

El chef jerezano Israel Ramos está a un paso de darle a la ciudad su segunda estrella Michelín. El año pasado lo hizo Juan Luis Fernández con su restaurante 'Lú, Cocina y Alma'. En esta ocasión el aspirante, que regenta el restaurante 'Mantúa' y 'Albalá' en Jerez aspira a certificar la presencia de la ciudad en las altas esferas de la gastronomía mundial.

Este año se está llevando la concesión de estrellas con un secretismo absoluto, si bien hay una serie de detalles que confirman que 'Mantúa' puede elevarse hoy a los olimpos de la gastronomía de la famosa guía francesa. De un lado está el hecho, innegable, de que Israel Ramos ha sido invitado a la gala, algo que ya de por sí resulta llamativo y de otro lado se encuentra el esfuerzo realizado en este restaurante, sito en la plaza Aladro, desde hace ya dos años. Israel Ramos no oculta que uno de sus grandes objetivos radicaba en conseguir dicha distinción, la cual coloca al chef, su equipo y al negocio en un lugar de obligada visita para todos los 'foodies' del país.

La expectación es total, tanto en 'Mantúa' como en 'Albalá', su restaurante más conocido, ubicado en la urbanización Divina Pastora. “Debo reconocer que no me quiero hacer ilusiones pues hasta que no escuche mi nombre y el de mi restaurante no seré consciente de que algo grande ha sucedido. Mientras tanto, total cautela. Estamos en el camino”.

Israel Ramos reconocía ayer a este medio de comunicación que “llevamos dos años apostando fuerte con 'Mantúa'. Ha sido una apuesta fuerte y plena por la alta cocina”. Un simple vistazo a los foros gastronómicos del país deja claro que las puntuaciones alcanzadas por el joven chef son excelentes.

Otro detalle de importancia es que su numeroso equipo, tanto el de 'Mantúa' como el 'Albalá', se reunirá la tarde-noche de este miércoles en las instalaciones de Divina Pastora para contemplar en directo la gala y celebrar por todo lo alto la primera estrella de Israel Ramos y la segunda de la ciudad de Jerez. Todo apunta a éxito. Las quinielas están ahí y están repletas de triples apuestas a favor de Israel Ramos.

De otro lado cabe destacar que la noche de este miércoles, en el transcurso de la gala de las Estrellas Michelín que tendrá lugar en la cercana ciudad de Sevilla, habrá dos representantes jerezanos, como son el referido Israel Ramos como Juan Luis Fernández, de 'Lú, Cocina y Alma', quien además cocinará. Que 'Lú' conserve la estrella estrenada el año pasado se da por supuesto. En este año en chef ha abierto 'Maison Lú' en Marbella, un negocio especialmente atractivo para los comensales si bien el mismo no va dirigido en ningún momento a buscar las altas distinciones de la Guía Michelín.