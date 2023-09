Asociación de Casetas Tradicionales: “Queremos una Feria abierta al público; privatizarla sería absurdo”

“Si no se hace nada por recuperar la ilusión de los jerezanos, la Feria del Caballo se pierde en unos años”. La Asociación de Casetas Tradicionales es tajante acerca de la necesidad de preservar la esencia de la Feria de Jerez y sus señas de identidad frente a otras prácticas extendidas en los últimos años que la acercan más a una verbena que al gran referente de las fiestas de la primavera andaluza que fue en su día. “La Feria no se puede privatizar, es absurdo; queremos una Feria abierta al público y plural”, puntualiza la asociación, que aboga por el fomento de las casetas familiares, de amigos, asociaciones, peñas, barriadas... para recuperar la ilusión perdida de los jerezanos por la principal cita del calendario festivo local.

A grandes rasgos, esta es la principal reivindicación que las casetas tradicionales, o familiares y de amigos como ellos mismos prefieren definirse, trasladarán a los responsables municipales -la alcaldesa, María José García-Pelayo, y el delegado de Fiestas, Francisco Zurita- en una próxima reunión tras el aplazamiento del encuentro previsto para este jueves de cara a la preparación de la próxima edición de la Feria y a la introducción de posibles modificaciones para la mejora de la cita que ha dejado entrever el nuevo gobierno local.

La asociación mantiene las mismas propuestas a las que hizo caso omiso el anterior gobierno socialista y que también presentaron a las distintas fuerzas políticas que atendieron su solicitud de reunión, en las que abogan básicamente por hacer cumplir las ordenanzas municipales de la Feria del Caballo frente a los reiterados incumplimientos observados en las últimas ediciones en cuestiones básicas como el tipo de música que suena en las casetas y su volumen, el botellón o el desdoro y decadencia del paseo de caballistas.

Cuestión de orden y sentido común

“El jerezano ha dejado de participar en la Feria, está desplazado, no decora el interior de las casetas como antes ni se vuelca en tener la mejor portada porque se están perdiendo las señas de identidad”, señala un portavoz autorizado de la asociación, que defiende la necesidad de “recuperar la ilusión de los jerezanos y los valores de la fiesta, el vino, el flamenco y la cultura para no quedarnos sin Feria”.

La asociación que aglutina ya a más de medio centenar de casetas -del orden de un tercio del total que se instalan en el González Hontoria- anima al nuevo ejecutivo local del PP a “coger el toro por los cuernos; es el momento para ello y lo único que hace falta es orden y cabeza para que no se siga desvirtuando la Feria”.

A su juicio, la solución pasa por fomentar las casetas familiares y de amigos, las casetas de asociaciones, peñas, de los barrios... y que las de hermandades recuperen la línea tradicional para que ocupen las calles principales del recinto ferial.

“Se trata de recuperar la ilusión de amigos, peñas, barriadas y jerezanos en general por una Feria pública y plural, pero con un equilibrio; fomentar las casetas familiares y de amigos, casetas de Jerez que apuesten por los valores de Jerez”, indica el portavoz.

El "salvaje oeste" y otras propuestas

La asociación insiste en que “si no se mueve ficha, la Feria se pierde, porque se ha convertido en el salvaje oeste” y “está claro que esto no se arregla en un un año, pero sí se pueden sentar las bases -en la próxima edición- para aplicar el sentido común y la lógica y empezar a sancionar lo que no se ajuste”.

No en vano, detalla el portavoz, “qué sentido tiene que una caseta invierta cinco, seis o siete mil euros en actuaciones flamencas de las que no se puede disfrutar porque al lado hay una caseta discoteca con la música a todo volumen”, y añade que “si no se pone límite, los únicos que seguirán cogiendo casetas son los dueños de pubs o bares que se mueven, legítimamente, por el mero interés económico”.

Los caseteros tradicionales reclaman igualmente el establecimiento de una segunda jornada en la recta final de la Feria del “mal llamado en las ordenanzas día del socio”. “Sería más correcto llamarlo día de la caseta y reforzaría la idea de fomentar el ambiente familiar y las reuniones de amigos que apuestan por la esencia de la Feria del Caballo”, sostiene el portavoz, quien considera que aún se está a tiempo de recuperar los valores perdidos, tal vez en tres o cuatro años, pero hay que ponerse a trabajar ya”.