El futuro sendero peatonal que discurrirá en el entorno del río Guadalete y que unirá Jerez con El Puerto empezará a construirse el año próximo. Es el plazo que se ha marcado la Junta de Andalucía para que estas obras puedan financiarse con fondos europeos, concretamente con la bolsa de financiación adscrita a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz.

Para que esta previsión puedan llevarse a cabo, en la mañana de este jueves se realizó uno de los trámites necesarios para poder ejecutar el proyecto. El sendero, tal y como se ha diseñado finalmente, discurrirá por unas parcelas que son propiedad del Obispado asidonense, de ahí que se haya firmado un convenio donde la Iglesia cede al Ayuntamiento el uso de estos terrenos —es la constitución de un derecho real de servidumbre de paso peatonal—. Con posterioridad, estos suelos deberán ser cedidos a su vez a la Junta, que es el organismo que ejecutará las obras.

La firma fue realizada en Obispado entre la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el prelado asidonense, José Mazuelos, un acto en el que también estuvo presente la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre.

El sendero tendrá una longitud de unos 12 kilómetros aproximadamente y tendrá un coste de unos 2,2 millones de euros. Para que puedan financiarse con estos fondos europeos, las obras deben licitarse e iniciarse a lo largo del año próximo y estar concluidas en 2022.

El prelado asidonense destacó que el proyecto "respetará" la vida de las Hermanas de Belén, la congregación que tiene a su cargo La Cartuja de Santa María de la Defensión. "La Iglesia siempre tenderá la mano para el bien de Jerez en la medida de nuestras posibilidades", dijo Mazuelos.

Por su parte, la regidora jerezana incidió en la complejidad del proyecto ya que se hacía necesario respetar la vida religiosa en La Cartuja compatibilizándola con "un proyecto que Jerez lleva soñando que es reencontrarse con el río Guadalete".

Finalmente, la representante del Gobierno autonómico en la provincia explicó que el proyecto ha tenido que ser "reformulado" ya que no había acuerdo con los propietarios de una comunidad de regantes por cuyos terrenos iba a discurrir en un inicio este trazado. Finalmente, este escollo se ha resuelto con el acuerdo firmado este jueves entre el Obispado y el Ayuntamiento.

Todos los intervinientes en el acto incidieron en la "colaboración" entre las administraciones para tratar de sacar adelante este proyecto. Ahora bien, no faltaron los reproches dialécticos entre la Junta y Ayuntamiento, que llevan meses atacándose por la gestión de los fondos ITI en Jerez. El trasfondo, aunque no se citara, estaba el enfrentamiento entre ambos organismos desde hace meses por el Centro de Innovación del Motor que no se ejecutará con esta bolsa de fondos europeos sino a cargo del Ayuntamiento.

Así, Mamen Sánchez dijo en su intervención que se "alegraba" de que el proyecto de sendero fluvial "se quede en el marco de la ITI y no haya cambiado". Minutos después, Ana Mestre le respondía: "No cambiamos proyectos por gusto; hay algunos que eran viables y otros inviables por cuestiones técnicas; y había proyectos que se habían salido de los plazos de la gobernanza de la ITI".