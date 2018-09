Gómez de Celis no aclara si habrá presupuesto para desdoblar la Nacional IV hasta Jerez

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se refirió ayer también al futuro de la autopista AP-4 y al desdoble de la Nacional IV. En este sentido, reiteró la intención del ejecutivo central de suprimir el peaje una vez concluya la concesión que tiene la firma Aumar (del grupo Abertis) el próximo 31 de diciembre de 2019 y descartó eliminarlo antes de esa fecha por su "elevado coste económico". Insistió en que se han relanzado las obras de desdoble de la N-IV entre las localidades sevillanas de Los Palacios y Dos Hermanas.

Ahora bien, el representante estatal no aclaró si el Gobierno central prevé incluir en los Presupuestos Generales del año próximo alguna partida para el desdoble de la carretera entre Los Palacios y Jerez. No en vano, a día de hoy, no hay ni siquiera un proyecto de obra para esta intervención.

Eso sí, el delegado garantizó que el Ministerio de Fomento va a liberar el peaje "en coherencia con nuestros compromisos para que las autopistas cuyo plazo de concesión esté próximo a su finalización se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento". En este sentido anunció la constitución de un grupo de trabajo para estudiar las actuaciones que sean necesario acometer una vez se libere "ya que recuperar la concesión con antelación tiene un coste elevadísimo". Incluso anunció una reunión que se celebrará el próximo día 10 en Las Cabezas por las obras del desdoblamiento de la N-IV.

Mientras tanto, el PP envió un comunicado donde su presidente provincial, Antonio Sanz, mostró su temor por una "privatización encubierta" de la autopista a principios de 2020. Sanz se refirió así a la intervención del jueves en el Congreso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien dijo, según Sanz, que se estaba estudiando posibles "transferencias a empresas privadas para el mantenimiento de autopistas, lo que nos hace pensar en una nueva concesión encubierta a partir del 1 de enero de 2020", apostilló Sanz.